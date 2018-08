Nuoto di fondo, Europei 2018: Arianna Bridi EROICA! Battuto allo sprint il ‘mostro’ Van Rounwendaal nella 25 km! Tripudio azzurro!

L’oro dell’intelligenza e del riscatto. Arianna Bridi, a chiosa della rassegna continentale del nuoto di fondo a Glasgow (Gran Bretagna), centra l’obiettivo che tanto aveva atteso. Il lago di Loch Lomond si tinge d’azzurro nell’ultima giornata della 25 km. Dopo il bronzo di Matteo Furlan, è la 22enne nativa di Trento a centrare il bersaglio grosso nella prova che racchiude coraggio, lucidità e forza.

L’azzurra ha dimostrato tutte queste qualità perché per battere il “mostro” Sharon van Rouwendaal erano necessarie. Una gara incredibile quella dell’olandese che, in fuga, ha sbagliato clamorosamente la rotta da seguire all’altezza della boa di virata. Costretta a tornare indietro, la campionessa olimpica della 10 km, oro anche qui in questa specialità e nella 5 km, è stata capace di recuperare ben 1’10” alla coppia al comando composta dalla nostra Bridi e dalla francese Lara Grangeon.

Una rimonta inesorabile che ha portato Arianna alla saggia decisione di desistere nel tentativo di azione in solitaria e far tirare l’atleta allenata da Philippe Lucas, mentre la transalpina alle loro spalle era decisamente al gancio, come si suol dire. L’italiana ha giocato d’astuzia, pensando ad un arrivo allo sprint, avendo più energia. Una tattica vincente nonostante la tulipana abbia fatto di tutto per ostacolare l’incedere in acqua dell’italiana. Il tocco all’arrivo ha sorriso al Bel Paese che quindi può festeggiare con il crono di 5:19:34.6 davanti alla Van Rouwndaal (+0.1) e alla Grangeon (+8.3). Sono invece nona e undicesima Aurora Ponselè e Martina Grimaldi, con un ritardo di 5:27.8 e di 9:13.3.













