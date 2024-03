Nuoto di fondo, Italia in Coppa del Mondo: Paltrinieri guida gli azzurri in Egitto

La Coppa del Mondo 2024 di nuoto di sfondo scatterà nel weekend del 23-24 marzo a Soma Bay (Egitto). Si incomincerà sabato con le due 10 km, mentre domenica ci sarà spazio per la staffetta. Si gareggerà in acque calde (23-24 °C), lungo un percorso di due chilometri da ripetere per cinque volte in occasione delle gare individuali.

All’evento prenderanno parte 68 atleti (45 uomini e 33 donne), in rappresentanza di quindici Nazioni. L’Italia cercherà di essere protagonista nel primo di cinque appuntamenti del circuito, tra l’altro la seconda prova avrà luogo a Golfo Aranci nel fine settimana del 25-26 maggio.

L’Italia sarà protagonista con cinque atleti. A guidare la truppa azzurra saranno Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Arianna Bridi, Marcello Guidi, Dario Verani. Si tratta di un evento importante di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove i nostri portacolori cercheranno di battagliare per le medaglie.