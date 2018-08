Motomondiale, GP Austria 2018: programma, orari e tv delle gare

Il Motomondiale si è trasferito in Austria per l’undicesima tappa della stagione 2018. Il Gran Premio d’Austria si disputa a Spielberg sullo storico Red Bull Ring, una pista caratterizzata da lunghi rettilinei e da un dislivello non indifferente che rende la guida molto complicata. In Moto3 si profila un duello tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin, i primi due in classifica, che si contenderanno la leadership del Mondiale in una gara che probabilmente vedrà un gruppo abbastanza nutrito di piloti in testa. Nella categoria intermedia il favorito d’obbligo è “Pecco” Bagnaia, secondo in classifica ed autore di una pole straordinaria in cui ha fatto la differenza rispetto a tutti gli altri. Il lusitano Miguel Oliveira (1° nel Mondiale) scatterà dalla prima fila per la prima volta in stagione e perciò darà battaglia sin dal primo giro al centauro piemontese. Nella classe regina si prospetta un duello a tre con gli stessi interpreti della gara di Brno, con i Ducatisti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo che duelleranno con Marc Marquez per la vittoria di tappa.

PROGRAMMA

Domenica 12 agosto

08.40-09.00 Moto3, warm up

09.10-09.30 Moto2, warm up

09.40-10.00 MotoGP, warm up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara













