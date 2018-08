LIVE MotoGP, GP Austria 2018 in DIRETTA: warm-up. Valentino Rossi per il miracolo verso la gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Austria 2018 della MotoGP, undicesima prova del Mondiale 2018. Sul tracciato del Red Bull Ring si prospetta uno scontro titanico tra Marc Marquez e la Ducati. Lo spagnolo, ieri, l’ha spuntata per appena due millesimi nel time-attack su Andrea Dovizioso. Una guida magistrale ha permesso all’iberico di conquistare la terza pole in questa stagione, candidandosi alla vittoria di quest’oggi. La Rossa da par suo non vorrà fare regali e con Dovizioso secondo e Jorge Lorenzo terzo cercherà di mettere in difficoltà il “93”, sfruttando “la superiorità numerica”. Per questo motivo, il warm-up sarà importante per andare a definire alcuni assetti e permettere ai team di avere informazioni a riguardo.

Turno di prove fondamentale per Valentino Rossi. Ieri un vero disastro nelle qualifiche: 14° tempo per il campione di Tavullia, in difficoltà con una Yamaha decisamente lenta in uscita dalle curve. Problemi di trazione e di elettronica per la M1 che il team di Iwata proverà a minimizzare in questi ultimi minuti prima della gara per permettere al centauro italiano di risalire la china. Si prospetta un’impresa disperata.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Austria 2018 della MotoGP, undicesima prova del Mondiale 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.40 mentre il via del GP sarà alle 14.00. Buon divertimento!

GRIGLIA DI PARTENZA – LA CRONACA DELLE QUALIFICHE













