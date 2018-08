MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi sabato 4 agosto si disputano le qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Brno si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si lotterà per la conquista dell’ambita pole position. Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia come sempre ma attenzione alla possibile reazione di Valentino Rossi che vuole compiere una delle sue magie, attesa per il riscatto di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sulla Ducati, da non sottovalutare un redivivo Dani Pedrosa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 4 AGOSTO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

