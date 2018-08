LIVE MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Valentino Rossi, serve lo scatto per le qualifiche

Dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP, sul tracciato di Brno si annuncia un sabato particolarmente rovente, e non solo per le temperature elevate che stanno condizionando in fine settimana. La mattinata prenderà il via con il terzo turno di prove libere che ci permetterà ulteriormente di capire come si avvicineranno i protagonisti alle qualifiche.

La classe regina, dunque, tornerà in pista alle ore 9.55 per quarantacinque minuti di capitale importanza con spunti notevoli. La giornata di ieri è stata decisamente imprevedibile, con Dani Pedrosa in grado di centrare il miglior tempo, inseguito dalle due Ducati di Danilo Petrucci e Alvaro Bautista. Il pilota umbro ha provato le nuove soluzioni aerodinamiche all’anteriore che, visti i risultati, oggi saranno utilizzate anche da Andrea Dovizioso, quinto, e Jorge Lorenzo, staccatissimo in 15esima posizione.

Le prime due sessioni di prove libere hanno messo in mostra una buona Yamaha con Maverick Vinales e Valentino Rossi sesto e settimo e, inoltre, Hafizh Syahrin e Johann Zarco nuovamente competitivi con la moto del team Tech3. E Marc Marquez? Il Cabroncito come consuetudine non ha pensato al giro secco, ma ha preferito pensare al passo gara, girando su tempi ottimali con gomme Hard.

Saranno 45 minuti di grande rilievo, per una FP3 davvero interessante. Si incomincia alle ore 9.55 e OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della sessione, per capire chi si avvicina a FP4 (delle ore 13.30) e qualifiche, nella maniera migliore.













10.04 Lorenzo e Zarco fanno il record nel T1, ma perdono oltre mezzo secondo nel T2. Giro sprecato

10.03 Crutchlow! Secondo in 1:55.778, si mette a poco più di un decimo da Marquez

10.02 Tempo davvero spaventoso di Marquez che, al primo tentativo, sbriciola il record di ieri. Di nuovo doppio record nei primi due settori, perde qualcosa nel T3 e chiude in 1:55.757, non migliora, ma che ritmo!

10.01 In casa Yamaha si lavora per risolvere i problemi al posteriore, a livello di spinning e consumo gomme

10.00 Dovizioso parte bene, 48 millesimi di distacco al T1 (con gomma Hard al posteriore) perde terreno nel T2 e chiude in 1:56.110 , mentre Marquez piazza il record nel secondo settore, si porta a 249 millesimi di vantaggio al T3 e vola sul traguardo in 1:55.637!!!! 339 sotto il tempo di Pedrosa con hard all’anteriore!

9.59 La pista, e l’atmosfera sono leggermente più fresche di quanto visto ieri. L’1:55.976 di Pedrosa potrebbe essere migliorato

9.58 I primi piloti si sono già lanciati per iniziare a fare subito sul serio

9.57 Ultimi dettaglia anche nel box Ducati Angel Nieto, e si parte!

9.56 Jorge Lorenzo subito in pista in prima posizione. Il maiorchino deve provare le nuove ali anteriori che ieri ha testato Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso, invece, le monterà solo nella FP4

🚥Green light for the FP3 of the #CzechGP pic.twitter.com/pvKpcJFk8s — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) August 4, 2018

9.55 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA FP3 DELLA MOTOGP!

9.54 Un minuto al via del turno! Tutto pronto a Brno!

9.53 Per Jorge Lorenzo non si è andati oltre la 15esima posizione, nonostante una ennesima modifica al serbatoio della sua Ducati. Dopo il primo cambio a questo livello arrivarono le due vittorie di Mugello e Barcellona. Stavolta sembra aver sortito effetti minori..

9.51 Chi, invece, non ha pensato minimamente al time attack (come sempre) è Marc Marquez che ha continuato a pensare solamente al passo di gara, portando a sfinimento le sue gomme Hard con tempi davvero interessanti

We love a good slow mo shot 😍 pic.twitter.com/rnaMWZYgTA — MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) August 4, 2018

9.49 Per la Yamaha buone risposte per Maverick Vinales e Valentino Rossi. Il ritmo sembra interessante, e la giornata di oggi potrebbe vederli nuovamente in vetta. Tutto dipenderà dal consumo delle gomme, specie al posteriore. Le novità di elettronica tanto attese non sono arrivate, per cui la M1 dovrà fare un salto di qualità notevole per lottare per pole position e vittoria in gara

It sure is nice to see our guys back out on their bikes after the summer break.#MovistarYamaha | #MotoGP | #CzechGP pic.twitter.com/NQDJxaOCMv — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) August 3, 2018

9.47 Seconda posizione per Danilo Petrucci che ha anche provato queste nuove soluzioni aerodinamiche all’anteriore. Oggi sarà l’occasione per provarli anche per il team Ducati ufficiale

9.45 10 minuti al via della terza sessione di prove libere! Ultimi lavori nei box!

9.43 Eccellente la prestazione ottenuta da Dani Pedrosa, che ha saputo martellare più volte su tempi davvero notevoli, confermando che la Honda sarà la moto da battere a Brno

9.41 Un altro riepilogo dei tempi della giornata di ieri.

Here are the times at the end of the #MotoGP action on Friday ⏱#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/X13MG7wLiO — MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) August 3, 2018

9.39 Di seguito la classifica generale del Mondiale MotoGP 2018, con Marc Marquez a +46 su Valentino Rossi

1 Marc MARQUEZ Honda SPA 165

2 Valentino ROSSI Yamaha ITA 119

3 MaverickVIÑALES Yamaha SPA 109

4 AndreaDOVIZIOSO Ducati ITA 88

5 Johann ZARCO Yamaha FRA 88

6 Jorge LORENZO Ducati SPA 85

7 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 84

8 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 79

9 Andrea IANNONE Suzuki ITA 75

10 Jack MILLER Ducati AUS 57

9.37 Il più veloce della giornata di ieri è stato Dani Pedrosa, davanti a Danilo Petrucci e Alvaro Bautista. Ecco il riepilogo tempi delle prime due sessioni

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.4 1’55.976

2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 310.4 1’56.099 0.123 / 0.123

3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 308.8 1’56.144 0.168 / 0.045

4 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.2 1’56.200 0.224 / 0.056

5 4 AndreaDOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.6 1’56.218 0.242 / 0.018

6 25 MaverickVIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.3 1’56.392 0.416 / 0.174

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1’56.480 0.504 / 0.088

8 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 313.0 1’56.521 0.545 / 0.041

9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.4 1’56.535 0.559 / 0.014

10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.6 1’56.635 0.659 / 0.100

11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.0 1’56.644 0.668 / 0.009

12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.3 1’56.661 0.685 / 0.017

13 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 309.9 1’56.915 0.939 / 0.254

14 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 311.6 1’57.014 1.038 / 0.099

15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 310.8 1’57.205 1.229 / 0.191

9.36 Ecco la situazione attuale del meteo a Brno. Sole e caldo anche oggi sul tracciato ceco!

9.35 Buongiorno e benvenuti sul tracciato di Brno! Siamo pronti per le terze prove libere del GP della Repubblica Ceca della MotoGP! 20 minuti e sarà di nuovo azione!

Foto: Valerio Origo