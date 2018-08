Nuoto sincronizzato, Europei 2018: programma, orari e tv di sabato 4 agosto. Tutti gli azzurri in gara

L’Italia si presenta alla seconda giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow dopo aver conquistato due medaglie nelle prime due finali del programma: il bronzo di Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo tecnico e l’argento di Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo tecnico misto. Oggi tornerà in vasca la coppia Cerruti-Ferro, impegnata nei preliminari del duo libero per lanciare la sfida per il podio alla coppia spagnola. Nel pomeriggio si disputerà l’attesissima finale della routine libera della prova a squadre, in cui le azzurre guidate da Patrizia Giallombardo proveranno a superare la Spagna (terza nei preliminari davanti all’Italia) per assicurarsi la terza medaglia della manifestazione.

Le gare odierne saranno trasmesse in diretta tv con dei collegamenti su Rai Sport ed Eurosport, mentre sarà possibile seguire il programma integralmente in streaming su Rai Play e su Eurosport Player. OASport seguirà tutte le gare con la DIRETTA LIVE testuale integrale con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il programma completo delle gare e gli azzurri iscritti.

IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA

Sabato 4 agosto

Ore 10.00 Doppio routine libera preliminari – Linda Cerruti e Costanza Ferro

Ore 14.30 Squadra libero finale – Italia













Foto: FIN