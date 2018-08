Ciclismo su pista, Europei 2018: tutti gli italiani in gara sabato 4 agosto. Gli orari e il programma

Oggi (sabato 4 agosto) si svolgerà la terza giornata degli Europei di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno altri quattro titoli: inseguimento e corsa a punti femminile, chilometro da fermo e omnium maschile. Dopo le due medaglie conquistate ieri, l’Italia punterà in particolare su Elia Viviani e Maria Giulia Confalonieri per tornare sul podio.

Gli Europei di ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirli anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale di tutte le gare. Di seguito il programma completo.

Sabato 4 agosto

10.00-13.00 Inseguimento femminile – Qualificazioni (Martina Alzini e Simona Frapporti)

Chilometro da fermo maschile – Qualificazioni (Francesco Ceci e Francesco Lamon)

Velocità femminile – Qualificazioni (Miriam Vece e Gloria Manzoni)

15.00-18.00 Velocità femminile – Sedicesimi e ottavi (ev. Miriam Vece e Gloria Manzoni)

Omnium maschile – Prima e seconda prova (Elia Viviani)

Chilometro da fermo maschile – Finale (ev. Francesco Ceci e Francesco Lamon)

Corsa a punti femminile – Finale (Maria Giulia Confalonieri)

20.00-22.00 Velocità femminile – Quarti (ev. Miriam Vece e Gloria Manzoni)

Inseguimento femminile – Finali (ev. Martina Alzini e Simona Frapporti)

Omnium maschile – Terza e quarta prova (Elia Viviani)

Foto: Fabio Pizzuto