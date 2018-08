LIVE MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA: qualifiche, la griglia di partenza in tempo reale

Dopo una imprevedibile terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 di MotoGP, è tempo di qualifiche a Brno! Valentino Rossi, dopo una prima parte di FP3 nella quale ha sofferto con la sua M1, ha centrato uno strepitoso miglior tempo proprio in extremis, davanti alle due Ducati di Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo, mentre Marc Marquez si è fermato in quarta posizione. La Yamaha, fata eccezione per Rossi, continua a soffrire, tanto che Maverick Vinales ha chiuso in 11esima posizione, e sarà costretto a scattare dalla Q1.

Da questo momento in avanti si farà sul serio sulla pista ceca. Prima delle qualifiche, tuttavia, dalle ore 13.30 i piloti saranno di scena nella FP4, l’ultima mezzora per preparare la moto in vista, anche, della gara di domani. Dopodichè sarà tempo di cronometri. Alle ore 14.10 partirà la qualifica 1 con gli ultimi classificati delle prime tre sessioni di prove libere, che proveranno a raggiungere i primi due posti per agguantare la qualifica 2. Alle ore 14.35 si andrà a comporre la griglia di partenza della corsa di domani, con un quarto d’ora da disputare a tutta, sul rovente asfalto di Brno.

Saranno qualifiche vibranti sul tracciato di Brno. Chi la spunterà? Si incomincia alle ore 13.30 con la quarta sessione di prove libere, quindi alle 14.10 scatterà la Q1, mentre alle 14.35 non si scherzerà più, con la Q2 che comporrà la griglia di partenza di domani. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle qualifiche del Gran Premio di Repubblica Ceca per vedere chi sarà in grado di centrare la pole position sul circuito di Brno!













