MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi venerdì 3 agosto si disputano le prove libere del GP di Repubblica Ceca 2018, tappa del Mondiale MotoGP che torna protagonista dopo la pausa estiva. Appuntamento tradizionale sul circuito di Brno con tutti i piloti che cercheranno subito di essere protagonisti: oggi due sessioni di test per trovare il set-up sulla propria moto ed essere competitivi in vista di qualifiche e gara. Marc Marquez come sempre è l grande favorito della vigilia ma Valentino Rossi può davvero piazzare la zampata su questo tracciato, senza dimenticarsi del tentativo di riscatto delle Ducati guidate da Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle prove libere del GP di Repubblica Ceca, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 3 AGOSTO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.40 Moto2, prove libere 1

13.10-13.50 Moto3, prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP, prove libere 2

15.05-15.50 Moto2, prove libere 2

GP REPUBBLICA CECA 2018: COME VEDERE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Le prove libere del GP di Repubblica Ceca 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sporto MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI