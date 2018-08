LIVE MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA: prove libere 2, aggiornamenti in tempo reale. Valentino Rossi all’assalto

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP della Repubblica Ceca di MotoGP. Prosegue il lavoro di messa a punto in vista della prima gara dopo il rientro dalla pausa estiva. In mattinata il più veloce è stato Johann Zarco, che ha preceduto di pochi millesimi Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Lo spagnolo è ovviamente il favorito in vista di domenica, già forte della leadership del Mondiale con 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi. Proprio il Dottore è partito con il piede giusto a Brno, intenzionato a porre fine all’astinenza di vittorie che dura oramai da più di un anno.

Le prove libere 2 di MotoGP scatteranno alle ore 14.05: noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP della Repubblica Ceca di MotoGP!

14.16 Più indietro Rossi, che sta girando con la gomma media sia davanti che dietro, ora 13° a oltre un secondo

14.14 Dovizioso ha l’ottavo tempo, a sette decimi, ottenuto con la combinazione dura-media. Dovi è appena rientrato ai box

14.12 Subito Marquez in testa! 1’56″635, quattro decimi meglio di Pedrosa, secondo. Marquez sta girando con la dura sia all’anteriore che al posteriore

14.09 Primo giro per tutti: il più veloce è Rins in 1’57″456, davanti a Lorenzo e Marquez. Rossi è quarto a mezzo secondo

Back in action 👊 #MotoGP hit the track again in Brno! Looks like @lorenzo99 is keen 😉 #CzechGP pic.twitter.com/C5LkzlbSEd

14.05 SEMAFORO VERDE! Via alle FP2

14.03 Manca pochissimo al via! Temperatura caldissima: sull’asfalto ci sono 50 gradi!

Who will claim the bragging rights at the close of play on Friday? 🥊

Follow all the FP2 action from Brno on VideoPass 📡 https://t.co/gmRtZKKhQl pic.twitter.com/JbNcygLJo1

— MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) August 3, 2018