MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: il nuovo programma rivoluzionato, tutti i nuovi orari. Cosa cambia? A che ora si corre? Come seguire le gare in tv

Appassionati del Motomondiale prendete nota perché gli orari del GP della Gran Bretagna 2018, in calendario per oggi domenica 25 agosto, sono stati letteralmente stravolti alla vigilia dell’evento e dunque è cambiato davvero tutto. Le previsioni meteo parlano infatti di pioggia certa alle ore 14.00, un vero e proprio acquazzone dovrebbe abbattersi su Silverstone e quanto visto in qualifica ha consigliato agli organizzatori di anticipare la partenza della gara della MotoGP: il non perfetto drenaggio dell’asfaltato e l’incidente occorso a Tito Rabat hanno preoccupato la Dorna che così farà correre la gara regina alle ore 12.30.

I centauri della massima cilindrata dovrebbero così trovare delle condizioni più clementi anche se il rischio pioggia è davvero molto concreto e i piloti hanno anche minacciato di non correre se dovessero vedere dei rischi eccessivi. Le Ducati sono sulla carta favorite, Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso sembrano avere una marcia in più ma Marc Marquez e lo stesso Valentino Rossi non si arrenderanno, da tenere poi in forte considerazione eventuali outsider che potrebbero emergere in determinate condizioni di asfalto. Naturalmente lo spostamento della gara della MotoGP ha costretto a una riprogrammazione anche delle prove delle categorie inferiori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP della Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP.

DOMENICA 26 AGOSTO:

10.00-10.20 MotoGP – Warm Up

10.30-10.50 Moto3 – Warm Up

11.00-11.20 Moto2 – Warm up

12.30 MotoGP – Gara

14.00 Moto3 – Gara

15.30 Moto2 – Gara

GP GRAN BRETAGNA 2018: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

