MotoGP, GP Austria 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi venerdì 10 agosto si disputano le prove libere del GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP. I centauri tornano subito in pista dopo l’appuntamento di Brno, tutto pronto per il lungo weekend al Red Bull Ring dove andrà in scena un evento probabilmente determinante per il campionato.

Marc Marquez sembra avere ormai messo in ghiaccio la conquista del titolo iridato ma lo spagnolo cercherà di mettersi al sicuro anche se non sarà facile vincere su un tracciato dove le Ducati sembrano volare: Andrea Dovizioso andrà a caccia del bis dopo il successo in Repubblica Ceca e anche Jorge Lorenzo sarà in grado di dire la sua fino all’ultimo. Valentino Rossi non gradisce particolarmente questo tracciato e la Yamaha ha sofferto sempre su questa pista ma il Dottore è sempre in grado di tirare fuori il coniglio dal cilindro.

Oggi i piloti avranno a disposizione due sessioni per trovare il giusto set-up sulle proprie moto e cercare il miglior feeling con la pista. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle prove libere del GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP.

VENERDI’ 10 AGOSTO:

9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

14.02-14.50 Prove libere 2 MotoGP

15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

GP AUSTRIA 2018: COME VEDERE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













