LIVE MotoGP, GP Austria 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Aggiornamenti in tempo reale

Dopo la prima sessione di prove libere disputata questa mattina, è tempo di tornare in pista con la DIRETTA LIVE del secondo turno di libere, per quanto riguarda il Gran Premio d’Austria 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Red Bull Ring i piloti sono pronti per altri quarantacinque minuti importanti, per preparare le moto alle qualifiche di domani, per scegliere le gomme in ottica gara e conoscere al meglio il tracciato austriaco.

Le previsioni del meteo parlano di concreto rischio di pioggia per questo pomeriggio, per cui la FP2 potrebbe risultare ancor più interessante. Il weekend di Zeltweg, inoltre, sembra ballerino sotto questo punto di vista, quindi trovare un giusto assetto anche per il bagnato non sarà certo un aspetto da sottovalutare. Chi fa la “danza della pioggia”, ovviamente, sono Valentino Rossi e Maverick Vinales, sempre alle prese con una Yamaha che, sull’asciutto e con il caldo, va in sofferenza. Quando si aprono gli ombrelli, però, Ducati e Honda non scherzano affatto, per cui anche Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Marc Marquez, saranno pronti per ogni eventualità.

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2018 vedrà il semaforo verde alle ore 14.05 per i secondi quarantacinque minuti odierni che, bagnati o meno, ci faranno capire i reali valori in campo. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della FP2, per non perdervi nemmeno un istante dell’azione sul tracciato del Red Bull Ring. Sara ancora monologo Ducati in Austria?

13.46 Al momento la situazione meteo parla di cielo grigio e pioggia leggera e ad intermittenza. Vedremo se le condizioni peggioreranno nel prosieguo del pomeriggio.

13.45 Bentornati al Red Bull Ring! Mancano solo 20 minuti e sarà di nuovo azione in pista! Scatta la FP2 della MotoGP con la pioggia che ha fatto capolino pochi istanti fa!

Foto: Valerio Origo