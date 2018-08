Motocross, GP Turchia 2018: programma, orari e tv. Come seguire l’appuntamento di Afyonkarahisar

Siamo giunti ormai al terzultimo round del Mondiale MXGP 2018 e la prossima destinazione è la Turchia ad Afyonkarahisar. Siamo reduci dall’ennesima dimostrazione di forza di Jeffrey Herlings. L’olandese volante ha fatto suo anche l’appuntamento di Sevlievo (Bulgaria), conquistando il 14° GP stagionale, la 27esima vittoria di manche in quest’annata pazzesca dell’alfiere della Ktm. Ce l’ha messa tutta il nostro Antonio Cairoli, nonostante i problemi al ginocchio che ne hanno fortemente condizionato l’incedere. Il distacco da Herlings è salito a 73 punti e con 3 weekend rimasti, il Mondiale è nelle mani del tulipano.

Il weekend turco potrebbe mettere la parola “fine” ad ogni speranza per il siciliano, date le circostanze. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Turchia 2018, tappa del Mondiale motocross MXGP. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GRAN PREMIO TURCHIA 2018

SABATO 1° SETTEMBRE

16.25 Qualifying Race MX2

17.10 Qualifying Race MXGP

DOMENICA 2 SETTEMBRE

12.15 MX2 – Gara 1

13.15 MXGP – Gara 1

15.10 MX2 – Gara 2

16.10 MXGP – Gara 2













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI