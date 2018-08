Motocross, GP Svizzera 2018: programma, orari e tv delle gare di domenica 19 agosto

Domenica 19 agosto si disputerà il GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Sul tracciato di Frauenfeld-Gachnang andranno in scena due gare che potrebbero indirizzare definitivamente il campionato nelle mani di Jeffrey Herlings: l’olandese ha 39 punti di vantaggio su Tony Cairoli ma il Campione del Mondo non vuole mollare la presa e sogna ancora una grandiosa rimonta. Il siciliano scatterà dalla pole position e proverà a risucchiare qualche punticino al rivale per tenere aperti i conti quando mancano soltanto cinque appuntamenti al termine della stagione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale MXGP. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 19 AGOSTO:

14.15 Gara-1

17.10 Gara-2

GP SVIZZERA 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuti dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI