LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2018 in DIRETTA: Tony Cairoli si gioca tutto. Serve una rimonta disperata su Herlings

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Svizzera 2018 di MxGP. Antonio Cairoli cercherà l’impresa a Frauenfeld (Svizzera), sede del 16° round del Mondiale 2018. Il centauro siciliano, in sella alla sua KTM, è pronto a sfidare il suo compagno di marca, Jeffrey Herlings, e tentare di porre fine al suo dominio nella MxGP. 23 manche vinte su 28 disputate e 10 doppiette realizzate nell’annata descrivono la portata della stagione dell’olandese volante. Un incedere sicuro che non si è fermato neanche dinnanzi ad una frattura alla clavicola in allenamento, con conseguente forfait nel round italiano di Ottobiano.

A Cairoli, dunque, con 36 punti di ritardo in classifica generale a 5 GP dal termine, non resta molto da fare se non imporsi e dimostrare di essere all’altezza del titolo conseguito l’anno scorso e nelle stagioni precedenti. La Qualifying Race di ieri ha dato indicazioni confortanti al nostro portacolori. Ne vedremo delle belle e nel confronto di casa KTM proveranno ad inserirsi Gajser, il francese Romain Febvre (Yamaha) e il belga Clement Desalle (Kawasaki), molto veloci ieri e in grado di lottare per le posizioni che contano.

OASport vi propone DIRETTA LIVE del GP di Svizzera 2018 di MxGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.15. Buon divertimento!













Foto: Valerio Origo