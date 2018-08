LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: settima tappa, Elia Viviani vuole tornare subito al successo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a España 2018, 185 km da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcón. Oggi ci sarà un’altra occasione per i velocisti, anche se il finale mosso potrebbe regalare dei colpi di scena. Il profilo altimetrico non presenta infatti particolari difficoltà nel corso della frazione, ma a 17 km dal traguardo i corridori dovranno affrontare la breve salita dell’Alto de Ceal (4,5 Km al 5.4%). Qui qualche finisseur potrebbe provare a sorprendere il gruppo. Attenzione poi anche agli ultimi chilometri, tutti in leggera ascesa.

Il nostro Elia Viviani proverà a rifarsi dopo il terzo posto di ieri e tornare subito al successo. Il finale sembra adatto anche al campione europeo Matteo Trentin, mentre non è da escludere che qualche big come Michal Kwiatkowski e Alejandro Valverde possano provarci. Ci aspettiamo quindi un’altra tappa ricca di emozioni.

(Foto: Pier Colombo)













