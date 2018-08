Classifica Vuelta a España 2018: Rudy Molard resta in maglia rossa, perde terreno Kwiatkowski

Settima tappa per la Vuelta a España 2018: arrivo particolare e molto insidioso in quel di Pozo Alcón. Non una salita vera e propria, ma tanti strappi che hanno allungato il gruppo e hanno portato al successo il transalpino Tony Gallopin, con una sparata da finisseur. Non cambia quasi nulla in classifica generale: l’unico uomo importante che va in difficoltà è Michal Kwiatkowski, a causa di una caduta. Andiamo a scoprire la nuova graduatoria.

CLASSIFICA DEI FAVORITI

CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2018:

1 RUDY MOLARD 54 GROUPAMA – FDJ 26H 44′ 40” – – –

2 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 26H 45′ 27” + 00H 00′ 47” – –

3 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA – HANSGROHE 26H 45′ 28” + 00H 00′ 48” – –

4 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON – SCOTT 26H 45′ 31” + 00H 00′ 51” – –

5 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 26H 45′ 39” + 00H 00′ 59” – –

6 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 26H 45′ 46” + 00H 01′ 06” – –

7 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN – MERIDA 26H 45′ 51” + 00H 01′ 11” – –

8 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 26H 45′ 54” + 00H 01′ 14” – –

9 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 26H 45′ 58” + 00H 01′ 18” – –

10 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK – STEP FLOORS 26H 46′ 03” + 00H 01′ 23” – –

11 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL – JUMBO 26H 46′ 06” + 00H 01′ 26” – –

12 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 26H 46′ 07” + 00H 01′ 27” – –

13 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 26H 46′ 08” + 00H 01′ 28” – –

14 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 26H 46′ 09” + 00H 01′ 29” – –

15 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 141 TEAM SKY 26H 46′ 14” + 00H 01′ 34” – –

16 LAURENS DE PLUS 93 QUICK – STEP FLOORS 26H 46′ 26” + 00H 01′ 46” – –

17 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 26H 47′ 30” + 00H 02′ 50” – –

18 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 26H 47′ 48” + 00H 03′ 08” – –

19 JACK HAIG 74 MITCHELTON – SCOTT 26H 48′ 05” + 00H 03′ 25” – –

20 DAVIDE FORMOLO 44 BORA – HANSGROHE 26H 48′ 36” + 00H 03′ 56” – –

21 RAFAL MAJKA 45 BORA – HANSGROHE 26H 49′ 08” + 00H 04′ 28” – –

22 HERMANN PERNSTEINER 7 BAHRAIN – MERIDA 26H 49′ 25” + 00H 04′ 45” – –

23 JESUS HERRADA 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 26H 49′ 30” + 00H 04′ 50” – –

