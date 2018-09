LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: ottava tappa. Finale perfetto per Sagan, ma Viviani può provarci

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Vuelta a España 2018, 195,1 km da Linares a Almadén. Frazione relativamente pianeggiante, nuova occasione per i velocisti, che a differenza di ieri non vorranno lasciarsi sfuggire una delle poche occasioni per giungere all’arrivo a ranghi compatti. Il percorso prevede una sola salita di medio-bassa difficoltà, l’Alto de Españares (terza categoria, 10,3 km al 3,4%), la cui sommità è situata al chilometro 82, dunque non dovrebbe influire sul risultato finale. Attenzione invece agli ultimi 2000 metri di corsa, in leggera pendenza, che potrebbero riservare qualche sorpresa.

Le caratteristiche del tracciato sembrano adatte a Peter Sagan: lo slovacco forgiato del titolo iridato è in ripresa dopo la caduta rimediata al Tour de France, e sicuramente vorrà mettere la propria firma nella corsa a tappe spagnola. Elia Viviani va a caccia del bis, si prevede un testa a testa infuocato tra la maglia tricolore e il campione de Mondo. Tra gli uomini di classifica Alejandro Valverde vuole consolidare la maglia verde (classifica a punti), perciò potrebbe partecipare all’eventuale volata.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a España 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla della corsa sul suolo iberico. Appuntamento alle 11.45.

