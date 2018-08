LIVE Nuoto, Europei 2018 in DIRETTA: 4 agosto. Debutta Gregorio Paltrinieri, Quadarella per l’oro. Miressi si esibisce nei 100 sl

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di nuoto 2018 a Glasgow. Un day-2 con tanti spunti. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante verificare la propria condizione. Nelle finali in programma, Simona Quadarella sarà tra le osservate speciali negli 800 stile libero. Un piccolo problema alla spalla ha tenuto con il fiato sospeso tutti ieri ma non dovrebbe essere nulla di serio. La romana punterà al meglio possibile nell’atto conclusivo. Sarà finale anche per Fabio Scozzoli nei 100 rana ed Ilaria Bianchi/Elena Di Liddo nei 100 farfalla donne. L’obiettivo podio c’è anche se non sarà semplice. Ci saranno poi le batterie dei 100 stile libero in cui vedremo all’opera i 4 staffettisti d’argento tra cui Alessandro Miressi che ieri ha impressionato con quella frazione da 46″99.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di nuoto 2018 a Glasgow: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.30. Buon divertimento

Foto: pagina facebook Simona Quadarella