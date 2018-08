LIVE European Championships 2018 in DIRETTA: sabato 4 agosto. Canottaggio, Quadarella, Viviani: Italia all’arrembaggio!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 4 agosto), competizione multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio, triathlon, golf, nuoto sincronizzato, tuffi. Ci aspetta una giornata intentissima con l’assegnazione di diverse medaglie e l’Italia che vuole essere assoluta protagonista a Glasgow nella terza giornata di questo evento.

Riflettori puntati su Simona Quadarella che parte con tutti i favori del pronostico sugli 800 metri stile libero, Elia Viviani sogna un grande ritorno da vero Campione Olimpico nell’omnium, attenzione anche agli equipaggi di canottaggio che possono regalarci delle gioie importanti. Nel pomeriggio anche la finale a squadre di ginnastica artistica per cui l’Italia è stata ripescata.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato agosto): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 22.00. Buon divertimento a tutti.













Il programma di oggi – Gli italiani in gara – Il borsino e le speranze di medaglia di giornata – Il medagliere

DI SEGUITO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE