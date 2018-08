Nuoto, Europei 2018: programma, orari e tv di sabato 4 agosto. Tutte le gare e le medaglie

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 25-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-25 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA

Seconda giornata di gare a Glasgow per gli Europei di nuoto 2018. L’Italia è pronta subito a regalare emozioni in vasca per iniziare con il piglio giusto questa rassegna.

Un day-2 con tanti spunti. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante verificare la propria condizione. Nelle finali in programma, Simona Quadarella sarà tra le osservate speciali negli 800 stile libero. Un piccolo problema alla spalla ha tenuto con il fiato sospeso tutti ieri ma non dovrebbe essere nulla di serio. La romana punterà al meglio possibile nell’atto conclusivo. Sarà finale anche per Fabio Scozzoli nei 100 rana ed Ilaria Bianchi/Elena Di Liddo nei 100 farfalla donne. L’obiettivo podio c’è anche se non sarà semplice. Ci saranno poi le batterie dei 100 stile libero in cui vedremo all’opera i 4 staffettisti d’argento tra cui Alessandro Miressi che ieri ha impressionato con quella frazione da 46″99.

Di seguito il programma completo degli Europei 2018 di nuoto della seconda giornata di gare coperta dai canali di RaiSport ed Eurosport mentre OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali che vi terranno compagnia nel corso delle batterie e delle finali in programma, con interventi anche dalla piscina britannica.

SABATO 4 AGOSTO

SESSIONE MATTUTINA ORE 10:30

100 stile libero maschile batterie

100 rana femminili batterie

200 farfalla maschili batterie

50 dorso femminili batterie

4X200 misti batterie

1500 stile libero maschile batterie

SESSIONE POMERIDIANA ORE 18:00

800 stile libero femminili FINALE

100 rana maschili FINALE

100 farfalla femminili FINALE

100 stile libero maschili semifinali

100 rana femminili semifinali

200 farfalla maschili semifinali

50 dorso femminili semifinali

50 dorso maschili FINALE

50 stile libero femminili FINALE

4X200 misti FINALE













