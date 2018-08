LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA: warm-up, ultimi lavori per la gara. Valentino Rossi e la Ducati ci provano

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Ultimo turno di prove prima della gara domenica per i centauri della classe regina. Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso sono pronti a recitare il ruolo di primattori, dopo le qualifiche di ieri. Le due Rosse scatteranno dalla prima e seconda posizione e sono pronti ad allungare la striscia di vittorie della scuderia di Borgo Panigale. Il rivale numero 1 sarà come al solito Marc Marquez, leader del campionato. Lo spagnolo, visto il vantaggio in graduatoria, potrebbe anche decidere di gareggiare in difesa ma non è nell’indole del campione del mondo in carica. Anche per questo ci sarà un grande spettacolo.

Cercheranno di inserirsi le due Yamaha, deludenti ieri nel corso del time-attack. La pioggia e la pista umida non hanno aiutato molto Maverick Vinales e Valentino Rossi che si augurano di avere delle condizioni ben definite (solo asciutto, solo bagnato) per essere facilitati nella ricerca della messa a punto ideale. Certo, partendo dall’undicesima e dodicesima piazza non sarà facile. Anche per questo la sessione sarà fondamentale per pianificare la corsa ed avere dei feedback dalla propria moto.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Gran Bretagna della MotoGP, undicesima prova del Mondiale 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 mentre il via del GP sarà alle 12.30. Buon divertimento!

