Motocross, GP Bulgaria 2018: Jeffrey Herlings pronto a dominare, Antonio Cairoli stoico vuol provarci

Jeffrey Herlings ed ancora Jeffrey Herlings. E’ sempre l’Olandese volante a mettersi in mostra in questa stagione della MXGP. La classe regina è il palcoscenico di JH84 e nel 17° round del Mondiale 2018, sul duro tracciato di Sevlievo (Bulgaria), è arrivato un altro successo nella Qualifying Race che sembra essere il preludio ad un altra giornata trionfale per l’orange.

L’alfiere della KTM ha una marcia più e lo dimostra in ogni occasione mettendo in mostra una guida sempre impeccabile, aggressiva e mai al risparmio. E anche per questo che si giustificano i suoi numeri impressionanti: 11 doppiette di manche e 13 GP vinti sui 16 disputati. Statistiche pazzesche per un centauro che a suon di successi si sta costruendo un’annata che definire trionfale è poco. Che sia sabbia, prato o fango il buon Jeffrey è sempre davanti, dimostrando manche dopo manche il suo valore. La vittoria di ieri è solo l’ultima della serie e la possibilità che questi dati vengano aggiornati è molto alta anche viste le condizioni di Antonio Cairoli, il rivale più qualificato di Herlings.

Tony, quinto nella Qualifying Race e reduce dall’ottavo e dal sesto posto in Svizzera, sta correndo e correrà in condizioni fisiche precarie per la lesione ad un legamento del ginocchio destro, conseguente alla caduta di domenica scorsa sul “pratone” elvetico. Un infortunio che avrebbe fatto desistere chiunque ma non il siciliano che non ci sta ad arrendersi. Certo, i 58 punti di ritardo ed un pilota così spaventosamente performante rendono praticamente impossibile ogni discorso finalizzato alla vittoria. Ma il campione nostrano, sul duro tracciato di Sevlievo, venderà cara la pelle per cercare l’impresa.

Al di là dei piloti menzionati, lo sloveno della Honda Tim Gajser, il belga Clement Desalle (Kawasaki) e il francese Romain Febvre (Yamaha) sono i centauri che cercheranno di inserirsi nella lotta per le posizioni che contano maggiormente e rendere meno scontata questa domenica sul tracciato bulgaro, tornato a far parte del calendario iridato dopo quattro anni dall’ultima volta.













Foto: Valerio Origo