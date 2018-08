MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: programma rivoluzionato, a che ora la gara della MotoGP? Data, programma, orari d’inizio e tv

Gli organizzatori hanno deciso di rivoluzionare il programma del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A causa del serio rischio pioggia previsto per le ore 14.00 (italiane), la partenza della gara della classe regina è stata anticipata alle ore 12.30 per cercare di evitare l’acquazzone che con grande probabilità si abbatterà sul circuito di Silverstone. I centauri si daranno battaglia in una gara che si preannuncia incerta e che potrebbe essere seriamente condizionata dal meteo: Jorge Lorenzo scatterà in pole position davanti ad Andrea Dovizioso, in lotta per la vittoria anche Marc Marquez e Valentino Rossi.

Naturalmente l’anticipo della gara della MotoGP ha rivoluzionato anche il resto del programma con degli spostamenti anche per le categorie minori. Di seguito il calendario, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 26 AGOSTO:

10.00-10.20 MotoGP – Warm Up

10.30-10.50 Moto3 – Warm Up

11.00-11.20 Moto2 – Warm up

12.30 MotoGP – Gara

14.00 Moto3 – Gara

15.30 Moto2 – Gara













