LIVE Canoa, Mondiali 2018 in DIRETTA: ultima giornata, l’Italia si gioca le sue carte con Manfredi Rizza e Francesca Genzo

Buongiorno e benvenuti alla nostra diretta live integrale in tempo reale: ultima giornata di gare, oggi, domenica 26 agosto, a Montemor o Velho. In Portogallo volgono al termine i Mondiali di canoa velocità con le gare su 500 e 200 metri e con le specialità sui 5000 metri. Le residue speranze di una finale tra gli sprinter sono affidate a Manfredi Rizza e Francesca Genzo nel kayak. Nel pomeriggio infine spazio alle 5 chilometri, con tre azzurri in gara, ovvero Carlo Tacchini nella canadese e Samuele Burgo ed Agata Fantini nel kayak.

Si inizia alle 11.00 con la sessione mattutina, che andrà avanti fino alle 15.00, poi spazio nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.30, alle gare lunghe. Buon divertimento con la nostra diretta live integrale in tempo reale!













