MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: Jorge Lorenzo si prende la pole dopo una qualifica pazza! Andrea Dovizioso secondo, Valentino Rossi in quarta fila

Il primo estratto sulla ruota di Silverstone è il numero 99, quello di Jorge Lorenzo, che si è preso la pole position del GP di Gran Bretagna di MotoGP al termine di una qualifica a dir poco pazza, stravolta dalla pioggia.

Una qualifica cominciata con il bagnato e terminata con il sole, ma cominciata soprattutto in notevole ritardo per l’incidente occorso nella FP4 a Tito Rabat. L’acqua copiosa, sull’asfalto nuovo ma poco drenante, ha generato una pozza in ingresso di curva 7 che ha portato per terra diversi piloti. A farne le spese è stato lo spagnolo, caduto e centrato in pieno dalla moto di Franco Morbidelli, procurandosi fratture a tibia, perone e femore (quest’ultima esposta). Rabat è stato quindi portato prima al centro medico, e poi trasportato in elicottero all’ospedale di Coventry. E proprio l’assenza dell’elicottero ha ritardato anche l’inizio del Q2.

Medical Info Update📋@TitoRabat is being treated for multiple injuries. Rider conscious. Updates to follow. — MotoGP™🇬🇧🏁 (@MotoGP) August 25, 2018

Un Q2 dal quale è uscito vincitore Jorge Lorenzo, “mago della pioggia” con il suo 2’10″155, con cui ha preceduto di un decimo Andrea Dovizioso, per una doppietta Ducati in prima fila come non capitava dal 2006. Completa la prima fila Johann Zarco, prima Yahama del lotto, bravo ad approfittare della scia di Marc Marquez, quinto e in seconda fila insieme Cal Crutchlow, quarto, e Danilo Petrucci, sesto. In terza fila, invece, Andrea Iannone, Bradley Smith e Jack Miller, al quale non è riuscito l’azzardo di montare la slick nel finale, su una pista a tratti già asciutta.

Male le due Yamaha ufficiali, nonostante le premesse del venerdì. Maverick Viñales partirà dall’undicesima casella, alle spalle di Alex Rins, mentre sarà dodicesimo Valentino Rossi. Il distacco è pesante (2″ per lo spagnolo, 3″ per l’italiano) e nel caso del Dottore c’è l’aggravante di non essere nemmeno riuscito a giocarsi l’ultimo tentativo: Rossi, infatti, per un’incomprensione con il box sulle gomme da montare sulla seconda moto, è uscito in ritardo prendendo la bandiera a scacchi per pochi secondi, sul finire del giro di lancio.

Q1 – La prima parte di qualifica, sul bagnato, era stata dominata da Smith, nettamente il più veloce davanti a Rins. Beffato proprio nel finale Franco Morbidelli, primo degli esclusi e quindi 13° in griglia. Weekend decisamente negativo, invece, per Dani Pedrosa, 16° a 1.5″ da Smith.

CLICCA QUI PER LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI GRAN BRETAGNA DI MOTOGP













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@osport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo