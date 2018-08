LIVE Moto3, GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA: occasione per gli italiani senza Martin, ma serve la rimonta per Bezzecchi

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Si preannuncia una gara appassionante sul circuito di Brno, dove i centauri della minima cilindrata sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e controsorpassi, regalando così un grande spettacolo.

Qualifiche, come anche la gara, prive del leader del Mondiale Jorge Martin, caduto nel corso dei turni di prove libere e polso fratturato per lui. E’ stato, dunque, nel gioco delle scie Jakub Kornfeil a conquistare la pole position davanti al suo pubblico. In prima fila con lui il britannico John McPhee e lo spagnolo Marcos Ramirez, attardati di quattro decimi, poi il tedesco Philipp Oettl. Partirà quinto, invece, Fabio Di Giannantonio. Sembrava destinato a partire davanti a tutti, ma invece è stato beffato proprio nel finale. Deludente, invece, la qualifica di Marco Bezzecchi, che nella confusione finale è stato vittima del traffico, terminando in 14esima posizione. Sarà necessario per il romagnolo una rimonta incisiva per guadagnare punti importanti, vista l’assenza del suo rivale principale nella corsa al titolo iridato.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale 2018 di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia con il warm-up alle ore 8.40. La gara è prevista invece alle ore 11.00. Buon divertimento.

9.03 Per il momento è tutto. Grazie per averci seguito, appuntamento alle 11.00 per la gara!

9.03 Primo Canet, dunque, favorito in vista di oggi. C’è equilibrio, con molti che hanno il passo sul 2’09” basso. Tra questi Bezzecchi, 10°

9.02 Sale anche Dalla Porta, in sesta posizione

9.01 Si migliora ancora Canet! Che tempo: 2’08″593. Lo spagnolo ha evidenziato il miglior passo in questo warm up

9.00 BANDIERA A SCACCHI! Ultimo giro per tutti!

8.58 Canet davanti a tutti! Lo spagnolo è al momento il più veloce in pista in 2’08″847

8.56 Canet sale in terza posizione, portandosi dietro Arenas, Bulega, McPhee e Rodrigo

8.53 2’09″434 per Bezzecchi, che sale in quinta posizione. Di Giannantonio sesto

8.52 Arbolino! Primo tempo con 2’08″963, primo pilota a scendere sotto i 2’09”

8.51 Ottimo giro di Bastianini! 2’09″052, girando nella scia del compagno di squadra Dalla Porta

8.49 Si migliora Canet, 2’09″377. Scendono sotto i 2’10” anche Suzuki e Migno. Bezzecchi sale nono

8.47 Il miglior tempo fin qui è di Canet, 2’09″632. Dietro Bastianini e Arbolino a quattro decimi, Bezzecchi 12° a 1″

8.45 Tutti i piloti in pista, per lanciarsi e cominciare a registrare i tempi

8.43 Tribune che vanno già riempendosi a Brno

8.40 SEMAFORO VERDE!

8.37 Obiettivo rimonta per Marco Bezzecchi, che scatterà dalla 14esima posizione, proprio nella gara in cui manca il suo rivale, Jorge Martin, che si è procurato la frattura del radio nelle prime prove libere

8.35 Sarà Kornfeil a partire dalla pole oggi. Il ceco ieri ha approfittato alla grande della confusione finale, in cui molti hanno sbagliato la strategia, prendendo la bandiera a scacchi prima dell’ultimo giro

8.32 Tra poco il warm up: gli ultimi venti minuti per mettere a posto la moto prima della gara

ore 8.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Repubblica Ceca di Moto3!

