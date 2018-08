Motomondiale, GP Repubblica Ceca 2018: programma, orari e tv delle gare di domenica

Prima gara del Motomondiale dopo la pausa estiva. I piloti hanno ricaricato le batterie e sono pronti per rituffarsi in pista per la seconda parte della stagione. A Brno va in scena il GP della Repubblica Ceca. In MotoGP è chiaramente Marc Marquez l’uomo da battere, con Valentino Rossi e Andrea Dovizioso pronti ad impensierirlo. In Moto2, invece, Francesco Bagnaia si presenta da leader della classifica iridata, mentre in Moto3 c’è stato subito un colpo di scena, con Jorge Martin che si è infortunato nelle prime libere e salterà la gara.

Sarà una domenica appassionante a Brno, che comincerà molto presto con i warm up e proseguirà, ovviamente, con le gare delle tre classi. Tutta la giornata sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà le gare in diretta.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di warm up e gare delle tre classi.

Il programma

Domenica 5 agosto

08.40-09.00 Moto3, warm up

09.10-09.30 Moto2, warm up

09.40-10.00 MotoGP, warm up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara













