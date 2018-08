LIVE Moto2, GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA: Francesco Bagnaia e Luca Marini a caccia della vittoria

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di Moto2 del GP della Repubblica Ceca. Francesco Bagnaia difende la leadership nel Mondiale, con un vantaggio di 7 punti su Miguel Oliveira. Pecco partirà dalla sesta posizione, in seconda fila, proprio come il portoghese, quarto. Una mano al pilota italiano potrebbe darla il suo compagno di squadra, Luca Marini, che scatterà dalla pole position per la prima volta in carriera. Ma sarà una gara ovviamente apertissima, con Alex Marquez e Mattia Pasini pronti a giocarsela dalla prima fila.

La gara di Moto2 inizierà alle 12.20; prima, però, ci sarà il warm up. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di Moto2 del GP della Repubblica Ceca!

9.33 Grazie a tutti per averci seguito, per il momento è tutto. Appuntamento alle 12.20 per la gara!

9.32 C’è equilibrio, dunque. Mir ha chiuso con il miglior tempo ma occhio al passo di Schrotter. Bagnaia e Oliveira si sono studiati e hanno lavorato per la gara

1 36 J. MIR 2:03.232 2 23 M. SCHROTTER +0.052 3 41 B. BINDER +0.151 4 44 M. OLIVEIRA +0.151 5 54 M. PASINI +0.262 6 22 S. LOWES +0.330 7 97 X. VIERGE +0.344 8 7 L. BALDASSARRI +0.363 9 24 S. CORSI +0.438 10 42 F. BAGNAIA +0.447

9.31 Si migliora soltanto Marquez, 13° in 2’03″756. Bel salvataggio di Oliveira intanto…

9.30 BANDIERA A SCACCHI!

9.29 Si fa vedere anche Baldassarri, ottavo con 2’03″595

9.27 Terzo Oliveira, che fa segnare un buon 2’03″383, stesso tempo del compagno di squadra Binder

9.25 Si migliora Schrotter, portandosi a soli 52 millesimi da Mir. Oliveira sta tenendo lo stesso passo di Bagnaia, sul 2’03” alto

9.24 Scientifico Bagnaia, che abbassa il suo tempo di appena un millesimo. C’è grande equilibrio, in ogni caso, perché in un secondo ci sono 19 piloti

9.21 Schrotter si porta in seconda posizione a 146 millesimi da Mir, che sta tenendo un bel passo, sul 2’03″5. Bagnaia sale nono con 2’03″680

9.19 Binder secondo a 151 millesimi da Mir, poi Pasini e Schrotter. Marini e Bagnaia stanno girando sul 2’03” alto, rispettivamente 13° e 14°

8.16 Primo Mir, 2’03″232. Secondo Pasini, Corsi quarto, Bagnaia 11°

9.15 Lowes davanti a tutti dopo il primo giro, 2’03″562, davanti a Mir. Marini, Schrotter e Pasini a mezzo secondo

9.12 Tutti in pista!

9.10 SEMAFORO VERDE!

9.08 Bagnaia partirà dalla sesta casella, ma ha il passo per vincere. Pecco difende la leadership e i 7 punti di vantaggio su Oliveira, quarto in griglia. In tal senso, Marini potrebbe diventare un ottimo alleato

9.05 Warm up importante oggi: sono diversi i piloti che possono battagliare per la gara e questi venti minuti serviranno per dirimere gli ultimi dubbi

9.03 Grande equilibrio in vista della gara di oggi: in pole c’è Luca Marini, con Marquez e Pasini pronti a giocarsela dalla prima fila. In seconda, invece, i due contendenti al titolo, Oliveira e Bagnaia

ore 9.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di Moto2 del GP della Repubblica Ceca!

