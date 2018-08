LIVE Moto2, GP Austria 2018 in DIRETTA: prove libere. Aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2018 di Moto2. Cinque giorni dopo la gara di Brno si torna a correre per le prime sessioni di prove libere a Spielberg (Austria), su un tracciato in cui i piloti dovranno trovare una buona stabilità in frenata ed un’ottima accelerazione in uscita dalle curve lente per poter puntare alla pole ed alla vittoria.

Il Red Bull Ring sarà teatro dell’ennesimo capitolo del testa a testa tra l’italiano Francesco Bagnaia (Sky Racing VR46 team) ed il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) nella lotta iridata, dopo che il lusitano si è portato in vetta alla graduatoria con due punti di vantaggio sull’azzurro. Bagnaia si ritrova ad inseguire il suo rivale dopo aver comandato la classifica per tutta la prima parte di stagione ed ora non si può più permettere dei passi falsi come l’ottava posizione del Montmelò e la 12esima del Sachsenring. Lo spagnolo Alex Marquez è terzo nel Mondiale ma accusa un pesante distacco di 53 punti dalla vetta che lo costringe a dover inanellare diverse vittorie di tappa per poter ricucire il gap dai primi due, che al momento sembra incolmabile. Grande attesa anche per Luca Marini, compagno di squadra di Bagnaia, il quale proverà a confermare il proprio ottimo stato di forma che gli ha permesso di ottenere un terzo ed un primo posto nelle ultime due corse. Gli outsider in questo weekend austriaco saranno Joan Mir, Lorenzo Baldassarri, Brad Binder, Mattia Pasini e Xavi Vierge.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale di Moto2. La prima sessione partirà alle ore 10.55, mentre la seconda comincerà a partire dalle 15.05. Buon divertimento!

