F1, Test Ungheria 2018 (seconda giornata): Kimi Raikkonen vola con le soft nella sessione mattutina. Prove aerodinamiche per la Mercedes

Sessione mattutina della seconda giornata dei test di Formula Uno in Ungheria che sorride decisamente alla Ferrari. La Rossa, con al volante Kimi Raikkonen, ha stabilito il miglior crono di 1’16″171, girando con gomme soft ed impressionando per la costanza di rendimento esibita. Non sorprende il feeling tra la SF71H ed il tracciato magiaro, tenendo conto anche del record della pista (non ufficiale) di Antonio Giovinazzi stabilito ieri con la vettura di Maranello (1’15″648), montando però le hypersoft. Pertanto, la prestazione di Kimi assume un valore superiore, valutando la differente mescola utilizzata.

Alle spalle della Ferrari troviamo la Williams del polacco Robert Kubica. Seguito da tanto pubblico, il driver del team di Grove, montando le ultrasoft, ha scalato classifica fino ad issarsi in seconda posizione (1’18″451). Un riscontro ottenuto con l’ala anteriore 2018. Davvero degno di menzione il tempo di Kubica. Terza la McLaren di un sempre convincente Lando Norris, sensibilmente però distanziato dal riferimento del finlandese: 1’18″768 per il 18enne britannico che però ha messo in mostra un’ottima guida, confermando le buone parole spese per lui. Monoposto di Woking che ha girato con una modifica ben visibile alle pance laterali.

In quarta piazza troviamo la Toro Rosso dell’indonesiano Sean Gelael (1’19″046 – hypersof), ieri protagonista di un incidente, a precedere il rivale di Norris nel campionato di Formula Due George Russell (1’19″146 – supersoft) che con la Mercedes ha portato avanti alcune prove aerodinamiche (test su un’ala anteriore rinnovata pensando agli appuntamenti di Spa e di Monza). A seguire il nostro Giovinazzi (1’19″413) che, quest’oggi, si è esibito a bordo dell’Alfa Romeo-Sauber, stabilendo il sesto tempo (gomme soft) e mettendo in mostra una buona velocità anche su quest’altra vettura.

Scorrendo la classifica, al settimo posto, c’è la Force India del russo Nikita Mazepin (1’20″016 – medium), finito fuori pista alla curva 12 e costretto a concludere anzitempo la sue prove mattutine. Completano la graduatoria l’altro russo, debuttante sulla Renault, Artëm Markelov (1’20″054 – soft), il britannico Jake Dennis (1’20″117 – soft), e il neozelandese Brendon Hartley (Toro Rosso), impegnato ad effettuare dei test sulle Pirelli 2019.

ORDINE DEI TEMPI SESSIONE MATTUTINA – SECONDA GIORNATA DI TEST DI F1 IN UNGHERIA

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 07 K. Raikkonen Ferrari 1’16″171 58 giri 2 40 R. Kubica (UB) Williams 1’18″451 38 giri 3 47 L. Norris McLaren 1’18″768 39 giri 4 38 S. Gelael (HB) Toro Rosso 1’19″046 61 giri 5 G. Russell (SB) Mercedes 1’19″156 49 giri 6 36 A. Giovinazzi Sauber 1’19″413 34 giri 7 34 N. Mazepin Force India 1’20″016 27 giri 8 A. Markelov Renault 1’20″054 46 giri 9 J. Dennis Red Bull 1’20″177 41 giri 10 28 B. Hartley Pirelli 1’20″221 67 giri













FOTOCATTAGNI