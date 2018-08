European Championships 2018, il programma di oggi (7 agosto). Gli orari e come vedere le gare in tv

Oggi martedì 7 agosto è in programma la sesta giornata di gare agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Riflettori puntati a Berlino per l’atletica leggera dove si assegnano le medaglie anche sui 100 metri oltre che nella 50 km di marcia, imperdibili appuntamenti nel nuoto, ultima giornata di gare per il ciclismo su pista e il nuoto sincronizzato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di martedì 7 agosto agli European Championships 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDÌ 7 AGOSTO:

08.35 ATLETICA LEGGERA: 50km di marcia (maschile)

08.35 ATLETICA LEGGERA: 50km di marcia (femminile)

09.30 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – 100m

09.40 ATLETICA LEGGERA: Lancio del disco (maschile) – Qualificazioni

09.45-12.30 NUOTO SINCRONIZZATO: Duet Free – Finale

09.45-12.30 NUOTO SINCRONIZZATO: Mixed Duet Free – Finale

09.45-12.15 NUOTO: 100m stile libero (femminile) – Batterie

09.45-12.15 NUOTO: 200m misti (femminile) – Batterie

09.45-12.15 NUOTO: 50m rana (maschile) – Batterie

09.45-12.15 NUOTO: 200m dorso (maschile) – Batterie

09.45-12.15 NUOTO: 800m stile libero (maschile) – Batterie

09.45-12.15 NUOTO: 4x200m stile libero (femminile) – Batterie

10.00 ATLETICA LEGGERA: 400m ostacoli (femminile) – Batterie

10.10 ATLETICA LEGGERA: Getto del peso (femminile) – Qualificazioni

10.15 CICLISMO MOUNTAIN BIKE: Gara femminile

10.15 TUFFI – Trampolino 1 metro (maschile) – Preliminari

10.30 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Salto in lungo

10.35 ATLETICA LEGGERA: 400m (maschile) – Batterie

11.05 ATLETICA LEGGERA: 800m (femminile) – Batterie

11.40 ATLETICA LEGGERA: 3000m siepi (maschile) – Primo turno

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Keirin (femminile) – Finale

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Madison (femminile) – Finale

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Keirin (maschile) – Finale

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Gara a eliminazione (maschile) – Finale

11.50 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Getto del peso

13.45 NUOTO SINCRONIZZATO: Sole Free – Finale

14.15-17.15 TUFFI: Sincro 10 metri (femminile) – Finale

14.15-17.15 TUFFI: Trampolino 1 metro (maschile) – Finale

15.15 CICLISMO MOUNTAIN BIKE: Gara maschile

17.15-19.45 NUOTO: 200m dorso (maschile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 50m rana (maschile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 100m stile libero (femminile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 200m misti (femminile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 1500m stile libero (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 100m dorso (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 200m rana (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 50m farfalla (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 200m stile libero (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 4x200m stile libero (femminile) – Finale

18.30 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Salto in alto

18.45 ATLETICA LEGGERA: Lancio del martello (maschile) – Finale

19.05 ATLETICA LEGGERA: 100m (femminile) – Semifinali

19.05 ATLETICA LEGGERA: Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni

19.30 ATLETICA LEGGERA: 100m (maschile) – Semifinali

19.55 ATLETICA LEGGERA: 400m ostacoli (maschile) – Semifinali

20.20 ATLETICA LEGGERA: 10000m (maschile) – Finale

20.33 ATLETICA LEGGERA: Getto del peso (maschile) – Finale

21.00 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – 400m

21.30 ATLETICA LEGGERA: 100m (femminile) – Finale

21.50 ATLETICA LEGGERA: 100m (maschile) – Finale

COME VEDERE GLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN DIRETTA TV E STREAMING:

La competizione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Prevista la diretta generale e poi le dirette tematiche sport per sport.