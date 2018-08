European Championships 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di giovedì 2 agosto

Scattano ufficialmente gli European Championships 2018. Una prima giornata ‘soft’, dove non si assegneranno medaglie, ma in cui andranno gettate le basi per salire sul podio nei giorni successivi. Andiamo dunque a scoprire le ambizioni dell’Italia in questo giovedì 2 agosto.

CANOTTAGGIO

Ore 10.30, batterie

Scenderanno subito in acqua alcuni degli equipaggi azzurri più importanti. Su tutti il 4 di coppia di Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, vincitori di una tappa di Coppa del Mondo in stagione, stesso risultato ottenuto anche dal doppio pesi leggeri femminile di Valentina Rodini e Federica Cesarini. Le batterie dovrebbero rivelarsi una mera formalità per Stefano Oppo e Pietro Ruta, tra i grandi favoriti del doppio pl. C’è curiosità per il rientro nel 2 senza del campione del mondo in carica Matteo Lodo, orfano tuttavia del compagno Giuseppe Vicino, ai box per infortunio: ad affiancarlo sarà così il veterano Domenico Montrone. Da verificare anche l’innesto del figlio d’arte Vincenzo Abbagnale nell’ambizioso 4 senza, imbarcazione che non ha brillato nei primi mesi dell’anno. Ad ogni modo, sin dalle batterie odierne sarà possibile farsi un’idea delle ambizioni azzurre in questa rassegna continentale.

Obiettivo di giornata: maggior numero di qualificazioni per le finali

CICLISMO SU PISTA

Ore 19.45, qualificazioni inseguimenti a squadre

Sia il quartetto maschile, capitanato dal campione del mondo Filippo Ganna, sia quello femminile, dove spiccano le due giovani rampanti Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo, punteranno senza mezze misure alle semifinali e, di conseguenza, alla zona medaglia. Entrambe le compagini tricolori sono reduci dalla medaglia di bronzo nella rassegna iridata di Apeldoorn, disputata nello scorso inverno. Tra le donne si prospetta un duello per l’oro tra le padrone di casa della Gran Bretagna, favoritissime, e le azzurre; tante le avversarie di rango per gli uomini, su tutte Gran Bretagna e Danimarca. Gli azzurri dovranno essere bravi a reagire con carattere alle recenti vicissitudini che hanno portato alla chiusura del velodromo di Montichiari, con la squadra costretta a girovagare tra Milano e Fiorenzuola per allenarsi in condizioni tutt’altro che ideali.

Obiettivo di giornata: semifinali

GINNASTICA ARTISTICA

Ore 20.00, qualificazioni prova a squadre femminile

Le tante assenze per infortunio (Mori e Ferrari su tutte) e le fenomenali juniores non ancora in età per gareggiare con le seniores fanno sì che a Glasgow sia presente una delle squadre italiane meno competitive del Nuovo Millennio. L’unica in grado di centrare una finale di specialità sembra Sofia Busato, possibile mina vagante al volteggio. Martina Basile, Giada Grisetti, Caterina Cereghetti e Francesca Noemi Linari dovranno dare il loro contributo per qualificare l’Italia per la finale a squadre, compito non così scontato.

Obiettivo di giornata: finale a squadre e finale individuale al volteggio con Sofia Busato

federico.militello@oasport.it

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA GIOVEDI’ 2 AGOSTO