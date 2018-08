European Championships 2018: programma, orari e tv di domani (2 agosto)

Giovedì 2 agosto incominceranno gli European Championships 2018, neonata competizione multisportiva che comprende gli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, tuffi, triathlon, golf, canottaggio. Prima giornata che non prevede l’assegnazione di medaglie ma soltanto batterie e turni di qualificazione per quanto riguarda canottaggio, ciclismo su pista e ginnastica artistica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di giovedì 2 agosto agli European Championships 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 2 AGOSTO:

10.30-15.00 CANOTTAGGIO: Batterie

11.00-12.50 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Prima suddivisione

14.15-16.05 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Seconda suddivisione

17.00-18.50 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Terza suddivisione

17.00-17.30 CANOTTAGGIO: Ripescaggi

19.45-21.30 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento a squadre (maschile) – Qualificazioni

19.45-21.30 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento a squadre (femminile) – Qualificazioni

20.00-21.50 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Quarta suddivisione

COME VEDERE GLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN DIRETTA TV E STREAMING:

La competizione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Prevista la diretta generale e poi le dirette tematiche sport per sport.