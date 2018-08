Mountain bike, Europei 2018: l’Italia torna ai vertici con Luca Braidot. I veterani Fontana e Lechner ancora piazzati

Agli Europei di mountain bike di Glasgow (Gran Bretagna), l’Italia è finalmente tornata sul podio nel cross country grazie allo straordinario argento conquistato da Luca Braidot. L’ultima medaglia elite risaliva al 2015 con l’argento di Eva Lechner, mentre al maschile era stato Marco Aurelio Fontana nel 2013 a prendersi il bronzo. In questa rassegna continentale i due veterani azzurri si sono ancora piazzati, ma fortunatamente l’Italia ha trovato un nuovo protagonista.

Questa è la medaglia della consacrazione per Braidot, che aveva già mostrato più volte il suo talento in competizioni di primo piano, senza però trovare mai il grande acuto. Il 27enne di Gorizia in questo ultimo anno è migliorato moltissimo e dopo il sesto posto in Coppa del Mondo ad Andorra, è riuscito a fare la gara perfetta sul tracciato di Glasgow, restando sempre in testa ed entrando nell’azione decisiva. Un argento che ha dato al nostro portacolori la consapevolezza della propria forza e infatti pochi giorni dopo ha chiuso al quinto posto a Mont-Sainte-Anne. Un talento quindi definitivamente sbocciato che potrà essere la punta azzurra, insieme a Gerhard Kerschbaumer, in questo decisivo biennio olimpico.

Un buon piazzamento (ottavo) accomuna invece Lechner e Fontana. A 33 anni questi due atleti restano un punto di riferimento importante per i tanti giovani che stanno emergendo. Fontana ha fatto un grande lavoro di squadra nella gara maschile, dando un contributo fondamentale nell’azione di Braidot. Lechner è invece stata ancora una volta la migliore azzurra in campo femminile, ma è stata tagliata fuori dai giochi a metà gara per una caduta. Un Europeo quindi positivo per i colori nostrani, che sono tornati a splendere sul podio.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: StockphotoVideo / Shutterstock.com