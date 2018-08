LIVE European Championships 2018 in DIRETTA: Elena Bertocchi la punta azzurra, Pedroso jolly nell’atletica

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 10 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Oggi i riflettori saranno puntati in particolar modo su Berlino dove si assegneranno ben nove titoli nell’atletica leggera mentre a Glasgow spazio ai tuffi, al triathlon e al golf oltre che alla ginnastica artistica con le gare juniores maschili.

L’Italia punta in particolar modo su Elena Bertocchi impegnata nel trampolino da un metro, mentre Yadisleidy Pedroso può essere il nostro jolly sui 400 metri ostacoli. Si spera sempre in una magia di Alessia Trost nell’altro, Giovanni Tocci possibile outsider nel sincro con Chiarabini. Dobbiamo difendere assolutamente il nostro primato nella classifica del maggior numero di podi, la lotta contro Gran Bretagna e Russia entra nel vivo.

Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.













