LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte con il team event. Pellacani ci prova dal metro

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Mondiali di tuffi a Singapore. Prendono il via di Mondiali 2025 di tuffi preso l’OCBC Aquatic Centre di Singapore e inoltre si concluderà la competizione femminile dalle grandi altezze sull’isola di Sentosa. In casa Italia si punta a recitare un ruolo di primo piano, nella consapevolezza di affrontare un campionato di altissimo livello.

A dare il via alle danze saranno le atlete impegnate nelle eliminatorie dal trampolino tre metri. Al via saranno presenti anche Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi che avranno come obiettivo l’accesso alla finale, prevista alle 12.00 italiane. Le due, protagoniste in passato anche nel sincro dai tre metri, andranno in cerca di consistenza nelle proprie rotazioni. Una giornata che poi prevede anche il Team Event all’OCB Aquatic Centre in cui Pellacani sarà nuovamente in gara insieme a Riccardo Giovannini, Matteo Santoro e a Sara Jodoin di Maria.

Nel metro femminile il duello per la medaglia d’oro dovrebbe essere tra Chen Jia e Li Yajie. Le cinesi partono un gradino sopra, ma attenzione all’australiana Maddison Keeney, che porta sempre coefficienti alti. Nella lotta per il podio, magari complici qualche errore delle tre citate, possono inserirsi l’egiziana Maha Eissa (bronzo lo scorso anno), l’americana Hailey Hernandez, la svizzera Michelle Heimberg e anche, assolutamente, Chiara Pellacani. La romana è la punta di diamante della nazionale azzurra e proverà a lottare per il bronzo sia dal metro (è campionessa europea in carica) sia dai tre metri (quarta alle Olimpiadi e anche nella Super Final di Coppa del Mondo). Servirà la gara perfetta sicuramente e poi magari qualche aiuto da parte delle avversarie.

Il Team Event è la prima gara che assegna medaglie ai Mondiali. La Cina vuole cominciare l’en plein con il primo oro. Fari puntati poi su Ucraina, Germania, Australia, Messico, Stati Uniti e anche l’Italia nutre assolutamente una speranza di salire sul podio. La Cina è sulla carta chiaramente imbattibile, ma la lotta per i restanti due posti sul podio è aperta e l’Italia si iscrive sicuramente alle pretendenti con un quartetto decisamente competitivo (Pellacani, Santoro, Jodoin di Maria, Giovannini), anche perché in questa stagione in Coppa del Mondo gli azzurri sono già saliti sul podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Mondiali di tuffi a Singapore: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Dalle 4.00 le eliminatorie del metro femminile (che non seguiremo in diretta), dalle 9.30 il Team Event misto e dalle 12.00 la finale del metro femminile. Buon divertimento!