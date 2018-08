European Championships 2018, tutti gli italiani in gara oggi (10 agosto). Programma, orari e tv

Oggi venerdì 10 agosto l’Italia si giocherà alcune chance di medaglia agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Gli azzurri cercheranno di essere protagonisti anche se non sarà semplice: le nostre migliori carte sono Elena Bertocchi nel trampolino da un metro e Yadisleidy Pedroso sui 400 metri ostacoli, sperando poi in qualche invenzione di Alessia Trost nell’alto e nel riscatto di Giovanni Tocci in sincro con Andrea Chiarabini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli italiani in gara e tutti gli orari delle gare di venerdì 10 agosto agli European Championships 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 10 AGOSTO:

07.30-18.15 GOLF: Gara a squadre – Group matches (maschile): Italia 1 (Lorenzo Gagli, Guido Migliozzi), Italia 2 (Francesco Laporta, Alessandro Tadini)

10.15 TUFFI: Trampolino 1 metro (femminile) – Preliminari: Elena Bertocchi, Laura Bilotta

11.15 ATLETICA LEGGERA: Salto con l’asta – Qualificazioni: Claudio Stecchi

11.25 ATLETICA LEGGERA: 200m (femminile) – Batterie: Gloria Hooper, Irene Siragusa

12.25 ATLETICA LEGGERA: 3000m siepi (femminile) – Batterie: Francesca Bertoni, Isabel Mattuzzi, Martina Merlo

12.40 ATLETICA LEGGERA: Salto triplo (maschile) – Qualificazioni: Fabrizio Donato, Simone Forte

12.45-14.45 CICLISMO BMX: Eliminatorie (maschile): Pietro Bertagnoli, Nicolò Bonini, Roberto Cristofoli, Giacomo Fantoni, Tommaso Giustacchini, Davide Maestrutti, Martii Sciortino, Michele Tomiziolo

13.05 ATLETICA LEGGERA: 4x400m (maschile) – Batterie: Italia

13.40 ATLETICA LEGGERA: 4x400m (femminile) – Batterie: Italia

14.15-17.30 TUFFI: Sincro 3 metri (maschile) – Finale: Giovanni Tocci/Andrea Chiarabini

14.15-17.30 TUFFI: Trampolino 1 metro (femminile) – Finale

16.45 TRIATHLON: Gara maschile: Delian Stateff, Davide Uccellari

19.10 ATLETICA LEGGERA: 110m ostacoli – Semifinali: Paolo Dal Molin, Hassane Fofana, Lorenzo Perini

19.20 ATLETICA LEGGERA: Salto in alto (femminile) – Finale: Alessia Trost

19.30-22.30 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (maschile, juniores) – Terza suddivisione: Yumin Abbadini, Edoardo De Rosa, Nicolò Mozzato, Lay Giannini, Ares Federici

19.55 ATLETICA LEGGERA: 200m (femminile) – Semifinali: eventuali Gloria Hooper, Irene Siragusa

20.50 ATLETICA LEGGERA: 400m ostacoli (femminile) – Finale: Yadisleidy Pedroso

21.35 ATLETICA LEGGERA: 110m ostacoli (maschile) – Finale: eventuali Paolo Dal Molin, Hassane Fofana, Lorenzo Perini

21.50 ATLETICA LEGGERA: 1500m (maschile) – Finale: Mohad Abdikadar, Joao Bussotti

COME VEDERE GLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN DIRETTA TV E STREAMING:

La competizione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Prevista la diretta generale e poi le dirette tematiche sport per sport.













Foto: pagina Facebook Elena Bertocchi