LIVE European Championships 2018 in DIRETTA: che domenica! Ganna, Paltrinieri, canottaggio, Miressi. Allacciate le cinture!

Buongiorno e benvenuti ad una nuova Diretta Live degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…).

Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario durissimo. E’ altrettanto vero che il campione olimpico e mondiale in carica ci ha abituato spesso anche in passato a non deludere nel momento decisivo. Nel nuoto attenderemo con trepidazione anche la finale dei 100 sl di Alessandro Miressi. Il 19enne azzurro ha dato spettacolo in semifinale, ma per vincere servirà scendere sotto il il muro dei 48 secondi: sarà in grado di farlo? L’avversario più duro sulla strada dell’oro sarà il francese Metella. Da podio anche Arianna Castiglioni nei 100 rana.

Per quanto riguarda il nuoto sincronizzato, appare sostanzialmente certa la medaglia (d’argento?) dell’Italia nel libero a squadre combinato, dove non partecipa la Russia.

Nuove emozioni in arrivo dal ciclismo su pista. Ci giochiamo l’asso del campione del mondo e d’Europa in carica dell’inseguimento individuale: Filippo Ganna. Attenzione anche ad Elisa Balsamo, possibile mina vagante nella corsa ad eliminazione. Sotto i riflettori anche la prova in linea femminile su strada: se l’Olanda appare inarrivabile, le azzurre proveranno ad inserirsi nella corsa per le medaglie con Marta Bastianelli e Giorgia Bronzini.

Da non perdere, infine, l’ultima giornata delle regate di canottaggio: Stefano Oppo e Pietro Ruta possono giocarsi l’oro nel doppio pl con la Norvegia, ma sono in arrivo almeno altre tre medaglie. Ovunque siate, sotto l’ombrellone, in una fresca valle di montagna o sul comodo divano di casa, non vi resta allora che seguire con noi, minuto per minuto, la Diretta Live degli European Championships 2018. Buon divertimento!













Il programma di oggi – Tutti gli azzurri in gara oggi – Il borsino e le speranze di podio dell’Italia – Il medagliere aggiornato

DI SEGUITO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE