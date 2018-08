European Championships 2018, tutti gli italiani in gara oggi (5 agosto). Programma, orari e tv

Oggi domenica 5 agosto saranno diversi gli italiani in gara agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio. Riflettori puntati su Gregorio Paltrinieri e Filippo Ganna, due Campioni del Mondo che cercano il sigillo rispettivamente sui 1500 metri nel nuoto e nell’inseguimento individuale su pista. Si punta tanto anche sulla gara in linea su strada di ciclismo femminile e sulle finali di canottaggio, occhi anche per terribili ragazzine juniores dell’artistica.

DOMENICA 5 AGOSTO:

09.45-11.45 NUOTO SINCRONIZZATO: Solo Free – Preliminari: Linda Cerruti

09.45-13.45 CICLISMO SU PISTA: 200m sprint cronometro (maschile) – Qualificazioni: Davide Ceci, Luca Ceci

09.45-13.45 CICLISMO SU PISTA: inseguimento individuale (maschile) – Qualificazioni: Marco Coledan, Filippo Ganna

09.45-13.45 CICLISMO SU PISTA: sprint (maschile) – Turni eliminatori

09.45-13.45 CICLISMO SU PISTA: Gara a eliminazione (femminile) – Finale: Elisa Balsamo

10.15-13.30 NUOTO: 200m misti (maschile) – Batterie: Federico Turrini

10.15-13.30 NUOTO: 100m dorso (maschile) – Batterie: Thomas Ceccon, Simone Sabbioni

10.15-13.30 NUOTO: 200m rana (maschile) – Batterie: Luca Pizzini

10.15-13.30 NUOTO: 200m farfalla (femminile) – Batterie: Ilaria Bianchi, Ilaria Cusinato, Alessia Polieri

10.15-13.30 NUOTO: 200m stile libero (femminile) – Batterie: Stefania Pirozzi

10.15-13.30 NUOTO: 4x200m stile libero (maschile) – Batterie: Italia (Stefano Di Cola, Matteo Ciampi, Alessio Proietti Colonna, Mattia Zuin)

11.00-13.30 GINNASTICA ARTISTICA: Finali di Specialità (femminile, juniores):

Volteggio: Giorgia Villa, Asia d’Amato

Parallele: Giorgia Villa, Elisa Iorio

Trave: Giorgia Villa, Elisa Iorio

Corpo libero: Giorgia Villa

12.00-14.15 CANOTTAGGIO: Finali specialità olimpiche

Singolo pesi leggeri (femminile): Clara Guerra

Singolo pesi leggeri (maschile): Martino Goretti

Doppio pesi leggeri (maschile): Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta

Doppio pesi leggeri (femminile): Valentina Rodini, Federica Cesarini

Doppio senior (maschile): Romano Battista, Simone Martini

Singolo senior (femminile): Kiri Tontodonati

Otto (maschile): Italia

13.30 CICLISMO SU STRADA: Prova in linea (femminile): Marta Bastianelli, Giorgia Bronini, Marta Cavalli, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin, Nadia Quagliotto

14.15-16.15 NUOTO SINCRONIZZATO: Free combination – Finale: Italia (Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costana Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone e Enrica Piccoli, Domiziana Cavanna e Federica Sala)

15.30-18.00 GINNASTICA ARTISTICA: Finali di Specialità (femminile, seniores):

Corpo libero: Martina Basile

17.45-19.30 NUOTO: 100m dorso (maschile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m rana (maschile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m misti (maschile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m farfalla (femminile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m stile libero (femminile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 1500m stile libero (maschile) – Finale: Gregorio Paltrinieri

17.45-19.30 NUOTO: 100m stile libero (maschile) – Finale: Alessandro Miressi, Luca Dotto

17.45-19.30 NUOTO: 200m farfalla (maschile) – Finale: Federico Burdisso

17.45-19.30 NUOTO: 100m rana (femminile) – Finale: Arianna Castiglioni, Martina Carraro

17.45-19.30 NUOTO: 50m dorso (femminile) – Finale: Carlotta Zofkova

17.45-19.30 NUOTO: 4x200m stile libero (maschile) – Finale

19.45-22.15 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento individuale (maschile) – Finali

19.45-22.15 CICLISMO SU PISTA: Gara a punti (maschile) – Finale: Liam Bertazzo

19.45-22.15 CICLISMO SU PISTA: Sprint (femminile) – Finali

COME VEDERE GLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN DIRETTA TV E STREAMING:

La competizione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Prevista la diretta generale e poi le dirette tematiche sport per sport.













