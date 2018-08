European Championships 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di domenica 5 agosto

Andiamo a scoprire le speranze di medaglia dell’Italia nella giornata di domenica 5 agosto agli European Championships 2018.

NUOTO

Ore 18.00: Finali

L’Italia cala il suo asso principale: Gregorio Paltrinieri. Il fuoriclasse carpigiano, campione di tutto, andrà all’assalto del quarto titolo europeo consecutivo nei 1500 sl. Questa volta l’impresa non sarà facile, perché occorrerà vincere la resistenza del temibile ucraino Mykhailo Romanchuk, apparso in grande forma nei 400 sl che ha dominato senza lasciare scampo agli avversari. Inoltre il fuoriclasse emiliano non è apparso al top nella forma nella batteria disputata ieri. Attesissima anche la finale dei 100 sl con Alessandro Miressi: una gara che ci dirà se il Bel Paese avrà davvero trovato un nuovo campione. Nei 100 rana femminili Arianna Castiglioni proverà ad inserirsi nella lotta per il podio.

Percentuali di medaglia

Gregorio Paltrinieri: 90%

Alessandro Miressi: 50%

Arianna Castiglioni: 30%

Italia (staffetta 4×200 sl): 5%

NUOTO SINCRONIZZATO

Ore 14.30: Finale libero combinato

Unica gara a cui non partecipa la Russia. Per questo motivo il podio appare pressoché certo per l’Italia, così come per Ucraina (favorita per l’oro) e Spagna.

Percentuali di medaglia

Italia: 100%

CICLISMO SU PISTA

Dalle ore 12.35: Finali

Se avrà recuperato le fatiche con il quartetto, Filippo Ganna, già due volte campione del mondo, sarà il grande favorito per l’inseguimento individuale. Il 22enne azzurro ritroverà il portoghese Ivo Oliveira, già sconfitto in finale ai Mondiali 2018 ed agli Europei 2017. Attenzione anche al francese Corentin Ermenault. Buone chance per Elisa Balsamo nella corsa ad eliminazione, format che si addice molto alla giovane azzurra. Tenterà un colpo a sorpresa nella corsa a punti Liam Bertazzo.

Percentuali di medaglia

Filippo Ganna: 75%

Elisa Balsamo: 50%

Liam Bertazzo: 15%

CICLISMO FEMMINILE

Ore 14.30: prova in linea

Gara con tante assenze, che le azzurre dovranno provare a sfruttare. Su un percorso con poche difficoltà altimetriche, dovrebbero essere le velociste a giocarsi la vittoria. L’Italia si affiderà sulle esperte Marta Bastianelli e Giorgia Bronzini per provare ad impensierire lo squadrone dell’Olanda.

Percentuali di medaglia

Marta Bastianelli: 50%

Giorgia Bronzini: 40%

CANOTTAGGIO

Stefano Oppo e Pietro Ruta partiranno con i favori del pronostico nel doppio pesi leggeri: l’avversaria più temibile sarà la Norvegia, ma attenzione anche ad Irlanda e Belgio. A caccia di una medaglia anche i singoli pesi leggeri (non olimpici) di Clara Guerra e Martino Goretti. Compito più difficile per il doppio pl di Valentina Rodini e Federica Cesarini, apparse non al top della forma in questa rassegna continentale. Kiri Tondonati va a caccia di un podio che potrebbe consacrarla come astro nascente del singolo senior.

Percentuali di medaglia

Oppo-Ruta: 80%

Clara Guerra: 60%

Martino Goretti: 60%

Rodini-Cesarini: 30%

Kiri Tondonati: 55%

