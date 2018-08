Golf, European Tour 2018: Thorbjorn Olesen prova ad essere profeta in patria nel Made In Denmark, l’Italia spera con Edoardo Molinari

La straordinaria vittoria di Andrea Pavan nel D+D Real Czech Masters è ancora ben presente negli occhi e nella mente degli appassionati italiani di golf. Ma per l’European Tour 2018 è già tempo di guardare avanti, proiettandosi verso il Made In Denmark, torneo che andrà in scena tra giovedì 30 agosto e domenica 2 settembre sul percorso par 71 del Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus, in Danimarca.

Svariati grandi protagonisti del circuito internazionale diserteranno la tappa scandinava in attesa di gettarsi a capofitto nei prossimi tornei, in particolar modo la Ryder Cup 2018, che a fine settembre vedrà confluire a Parigi il gotha della disciplina. Ma saranno in tanti a contendersi la vittoria in un torneo che nel 2017 vide trionfare lo statunitense Julien Suri, che superò di ben 4 lunghezze l’inglese David Horsey. Non ci sarà stavolta Suri a difendere il titolo, ma intanto la pattuglia inglese sarà decisamente nutrita e pronta a prendersi la scena con Matt Wallace e Matthew Fitzpatrick in prima fila e con Danny Willett, vincitore dell’Augusta Masters 2016, pronto a dare battaglia per la vittoria.

Il protagonista più atteso, in ogni caso, resta il danese Thorbjorn Olesen, che davanti al pubblico di casa tenterà di esaltarsi e di conquistare un’altra straordinaria vittoria dopo il successo nell’Open d’Italia 2018. Non sarà da sottovalutare neanche Lukas Bjerregaard, anch’egli smanioso di essere profeta in patria sul par 71 danese, mentre il tedesco Martin Kaymer dispone a sua volta di tutte le carte in regola per puntare alla vittoria.

L’Italia, dal canto suo, punterà tutto su Edoardo Molinari, unico interprete azzurro ad Aarhus. Dodo è reduce da un’annata finora non particolarmente esaltante, dopo il successo nel Trophée Hassan II 2017 che sembrava avergli restituito la fiducia per ambire sempre al massimo bottino. La sua classe innata, però, è ancora intatta. E la voglia di primeggiare potrebbe anche spingerlo verso uno straordinario risultato.













