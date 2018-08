Golf, European Tour 2018: Andrea Pavan in trionfo al Czech Masters! Primo successo in carriera!

Che trionfo per Andrea Pavan! Il golfista romano si è aggiudicato il D+D Real Czech Masters, disputato a Praga, vincendo il primo torneo della sua carriera sullo European Tour. Un successo giunto al termine di un grande ultimo giro, vissuto fianco a fianco con Padraig Harrington, battuto di due colpi, in volata e in rimonta. I due erano infatti appaiati all’inizio dell’ultima giornata, e proprio quando l’irlandese sembrava aver preso il largo è arrivato il rientro prepotente di Pavan.

Congratulations @AndreaPavan89! Winner of the D+D Real Czech Masters 🏆 pic.twitter.com/7Il23t4wbh — The European Tour (@EuropeanTour) August 26, 2018

Non è un luogo comune che un torneo di golf si vinca nelle seconde nove e l’ennesima dimostrazione l’ha data oggi Andrea. Dopo un avvio teso, con un bogey alla 2 e uno svantaggio di tre colpi da Harrington a metà giro, Pavan si è scatenato con un filotto di cinque birdie nella seconda parte. Un ritmo che il suo avversario non ha retto: l’aggancio è arrivato alla 15, quando l’irlandese ha perso l’unico colpo della sua giornata. Andrea, a quel punto in piena fiducia, ha preso il largo con i birdie alla 16 e alla 17 (quest’ultimo preziosissimo, alla buca più difficile del percorso, con un lungo putt) e gestito benissimo la situazione alla 18, chiudendo con lo score di -22.

What a putt, @AndreaPavan89! He takes the lead with two holes to play. pic.twitter.com/Cz0DKa4shh — The European Tour (@EuropeanTour) August 26, 2018

Una grandissima soddisfazione per Andrea Pavan, che a 29 anni coglie il primo successo sul tour europeo, dopo anni in cui ha fatto la spola tra il circuito maggiore e il Challenge Tour. Dopo aver fallito l’appuntamento con la Qualifying School a fine 2016, infatti, il romano si è riguadagnato la carta per lo European Tour lo scorso anno. Il trionfo di oggi, dunque, dà un sapore diverso all’attesa e ai sacrifici fatti da Andrea. La vittoria di Pavan, inoltre, porta a tre il numero di successi italiani sullo European Tour nel 2018, dopo i due ottenuti (Major compreso) di Francesco Molinari.

Back-to-back birdies for Pavan. He leads by two heading to 18. pic.twitter.com/3EWj4qvYxw — The European Tour (@EuropeanTour) August 26, 2018

Il torneo è stato chiuso in terza posizione dal malese Gavin Green, a -17, seguito a due colpi di distanza dallo scozzese Scott Jamieson e dall’inglese Lee Slattery. Indietro, invece, gli altri italiani ancora in gara: Nino Bertasio ha girato sopra par oggi (+3), chiudendo il torneo in 29esima posizione a -9; un colpo indietro c’è Renato Paratore, a -8 dopo un giro in 69 (cinque birdie e tre bogey).













Foto: Mai Groves / Shutterstock.com