Ginnastica, Europei 2018: oggi le Finali di Specialità, tutti gli ordini di rotazione. Basile quinta al libero, apoteosi azzurra tra le juniores

Oggi domenica 5 agosto si disputano le Finali di Specialità agli Europei 2018 di ginnastica artistica. Si preannuncia grande spettacolo all’SSE Hydro di Glasgow dove si assegnano gli ultimi otto titoli della rassegna continentale: al mattino spazio alle juniores, poi nel pomeriggio toccherà alle seniores.

Italia presente in massa tra le under 16: Giorgia Villa parte per ultima al volteggio, per prima alle parallele, per quinta alla trave e per terza al corpo libero; Elisa Iorio terza agli staggi e sesta sui 10cm; Asia d’Amato sesta alla tavola. Martina Basile difenderà invece i nostri colori tra le grandi, scenderà in pedana per quinta al corpo libero anticipando la favorita Angelina Melnikova. Di seguito tutti gli ordini di rotazione delle Finali di Specialità agli Europei 2018 di ginnastica artistica.

(foto Federginnastica)