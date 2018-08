LIVE Ginnastica, Europei 2018: Finali di specialità juniores in DIRETTA. L’Italia vuole un vagone di medaglie, Giorgia Villa per nuove magie

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità juniores agli Europei 2018 di ginnastica artistica. Oggi si conclude la rassegna continentale, le under 16 scenderanno in pedana all’SSE Hydro per l’assegnazione degli ultimi quatto titolo e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo aver trionfato nella gara a squadre e nel concorso generale individuale grazie a Giorgia Villa, oggi presente in tutti gli atti conclusivi.

La Campionessa d’Europa vuole rimpinguare il suo bottino di medaglie e va a caccia del maggior numero possibile di podi, partendo da favorita al volteggio e potendosela giocare anche alle parallele e al corpo libero, sperando poi nella roulette alla trave. Sugli staggi attenzione anche a Elisa Iorio, alla tavola si spera in una magia di Asia d’amato.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità juniores agli Europei 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.

11.28 WOOOOOOOOOW! 14.533 di Giorgiaaaaaa! Che punteggione! E ora si salta per il terzo oro!

11.27 DIVINAAAAAAAA! CHE DOPPIO AVVITAMENTOOOOO! Giorgia Villa maestosa, un’esecuzione magistrale. Vuole l’oro davanti ad Asia!

11.26 SIIIIIIIIIIIII! 13.966 per Amelie Morgan, Asia d’Amato in testa con 14.233! ORA GIORGIA VILLA, VOGLIAMO LA DOPPIETTA!

11.25 Non male l’avvitamento e mezzo di Morgan ma dovrebbe restare dietro ad Asia…

11.25 Beneeee! 14.166 per Morgan, ora il secondo salto. Sperando che non faccia 14.3…

11.23 Anche il doppio avvitamento della britannica Morgan è molto solido…

11.22 MAGICAAAAAA! Secondo salto di assoluto livello, perfettamente stoppato e ben eseguito. 5.2 il D Score, 14.200 il punteggio e 14.233 di media. PRIMAAAAAAAAAA! MEDAGLIA SICURA! Ora Morgan poi Giorgia Villa.

11.20 Eccellente 14.266! Bisogna piazzare un 13.7 per superare Bachynska. DAI ASIA!

11.20 SPETTACOLARE DOPPIO AVVITAMENTO di Asia d’Amato. Leggermente piegata in atterraggio ma è stata ottima.

11.19 Nulla di particolarmente emozionante la seconda prova di Urazova: 13.650 di media, è quarta. E ORA ASIA D’AMATO!

11.18 Niente male il 13.700 della russa, vediamo il secondo salto.

11.17 Urazova esce dalle line in atterraggio dal suo avvitamento e mezzo, un po’ storto e con arrivo a gambe troppo tese.

11.13 Intanto body rosa per Asia e body bianco per Giorgia. Illuminazione accesa solo sul volteggio, il resto del palazzetto è al buio: mutuata la scelta dalle gare di scherma, non è ottimale…

11.12 Siamo a metà della Finale, dunque un paio di minuti di riscaldamento per le quattro atlete che devono ancora gareggiare. Al comando l’ucraina Anastasiia Bachynska con 13.916, alle sue spalle la rumena Silviana Sfiringu (13.849) e l’ungherese Csenge Bacskay (13.816). Si ripartirà con la russa Vladislava Urazova, poi tutti a fare il tifo per Asia d’Amato.

11.11 Buono il secondo salto della magiara anche se c’è un piccolo saltello in avanti sull’avvitamento e mezzo.

11.10 Bacskay incomincia con 13.666 sull’avvitamento e mezzo.

11.09 Sfiringu chiude con la media di 13.849 e quindi è seconda alle spalle della Bachynska. Ora l’ungherese Csenge Backskay.

11.08 Un avvitamento e mezzo come secondo salto per la Sfiringu, un po’ troppo piegata in atterraggio e incrocia le gambe.

11.06 Sfiringu è la prima a portare il doppio avvitamento questa mattina ma mette un piede fuori dal tappeto e dunque si deve fermare a 13.933. Vediamo il secondo salto.

11.05 Media di 13.450 per la Astafeva, ora tocca alla rumena Silviana Sfiringu.

11.03 Passo laterale sul secondo salto per la russa, si chiama fuori dal discorso medaglie.

11.03 Buona esecuzione di Astafeva ma il suo avvitamento non può valere più di 13.400.

11.01 Bachynska chiude con la media di 13.916, punteggio battibile dalle azzurre. Ora tocca alla russa Olga Astafeva.

11.01 L’ucraina parte con un solido 14.000 per il suo buon uno e mezzo, ora vediamo il secondo salto.

11.00 INIZIA LA GARA! Subito Bachynska.

10.58 Tra un paio di minuti si inizia, cresce la tensione all’SSE Hydro di Glasgow. Due anni fa arrivò la doppietta firmata da Martina Basile e Martina Maggio.

10.55 Si incomincia al volteggio dove le juniores, a differenza di quanto accade tra le seniores, possono eseguire due salti della stessa famiglia. L’Italia si affida a Giorgia Villa (salterà per ultima) e ad Asia d’Amato (terzultima): sula carta possiamo puntare anche alla doppietta. Le avversarie più temibili sono l’ucraina Anastasiia Bachynska (unica occasione per portare a casa una medaglia, competizione per ora deludente), le russe Olga Astafeva e Vladislava Urazova, la britannica Amelie Morgan. Riusciranno i doppi avvitamenti delle azzurre a fare la differenza? Giorgia Villa migliore in qualifica.

10.52 Le migliori otto atlete del turno di qualificazione si daranno battaglia sui singoli attrezzi. Si incomincerà al volteggio e si seguirà il classico ordine olimpico, prevista una pausa dopo le parallele per le prime due premiazioni.

10.49 Giorgia Villa sarà presente in tutte le Finali, può salire sul podio in tutte le gare. Favorita per il titolo al volteggio. Sugli staggi e alla trave le farà compagnia anche Elisa Iorio che alle parallele può fare saltare il banco.

10.47 L’Italia vuole fare la voce grossa dopo aver vinto oro a squadre e oro all-around con Giorgia Villa. Ci aspettiamo una vagonata di medaglie!

10.45 Si incomincia alle ore 11.00, le ginnaste stanno terminando il riscaldamento.

10.40 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità juniores agli Europei 2018 di ginnastica artistica.