Fernando Alonso, ora è caccia alla Tripla Corona. Il ritiro dalla F1 e il mirino sulla 500 Miglia per entrare nel mito. Stagione intera nella Indy?

Fernando Alonso ha ufficialmente annunciato il proprio ritiro dalla Formula Uno dopo aver vinto due Mondiali (2005 e 2006 al volante della Renault), aver disputato 17 stagioni e aver preso parte a 305 GP (diventeranno 314 al termine della stagione). Con 32 successi e 97 podi alle spalle, l’asturiano ha deciso di abbandonare il Circus dopo delle stagioni deludenti alla McLaren con cui non è riuscito a combinare molto. L’ex ferrarista (con la Rossa sfiorò anche un titolo iridato) ha sempre regalato emozioni in pista ma si è distinto anche per le sue doti carismatiche, per qualche lite con i colleghi e per la sua forte personalità che spesso ha portato a spaccare i team in cui ha militato come hanno dichiarato Chris Horner e Felipe Massa negli ultimi giorni.

Attenzione però perché il 37enne non appenderà il casco al chiodo visto che vuole conquistare la Tripla Corona, uno dei traguardi più ambiziosi per un pilota. Dopo aver trionfato alla 24 Ore di Le Mans un paio di mesi fa, Fernando Alonso punta alla 500 Miglia di Indianapolis per completare la missione (nel 2017 si dovette ritirare per problemi al motore dopo aver primeggiato a lungo). Come ha confermato Mark Miles, CEO di Hulman & Company (società che gestisce l’Indycar), la McLaren sarebbe interessata a entrare stabilmente nella serie americana in associazione con un team esistente (Andretti o Rahal Letterman Lanigan Racing). La caccia di Fernando Alonso è ormai partita, con buona pace della F1 che dovrà fare a meno della sua classe e del suo talento.