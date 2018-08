F1: Fernando Alonso non correrà nel Mondiale 2019. Lo spagnolo dà l’addio al Circus

Una notizia che non stupisce più di tanto ma che ora ha i crismi dell’ufficialità. Fernando Alonso, attuale pilota della McLaren, non gareggerà nel Mondiale di Formula Uno 2019. Lo spagnolo, dopo 17 stagioni trascorse nella massima categoria dell’automobilismo, con 32 vittorie, 22 pole e 97 podi e 2 titoli mondiali (2005-2006) all’attivo, ha deciso di lasciare il Circus e di andare in cerca di nuove sfide.

“Dopo 17 anni meravigliosi in questo fantastico sport, è tempo per me di cambiare e guardare a qualcos’altro. Ho goduto di ogni momento in questa categoria e voglio ringraziare tutti, il mio team, i miei compagni di squadra, gli avversari e tutti coloro con cui ho lavorato nella mia carriera. Avevo già preso questa decisione alcuni mesi fa ed ora vedremo che cosa il futuro mi riserverà“, le parole dell’iberico (fonte: McLaren).

E’ probabile che Alonso, vincitore quest’anno della 24 Ore di Le Mans con il Team Toyota, voglia provare l’avventura nella IndyCar e puntare alla Tripla Corona, con il successo della 500 Miglia di Indianapolis.

McLaren Racing today confirms that double F1 World Champion Fernando Alonso will not race in Formula 1 in 2019. https://t.co/hbOCGZP3E2 — McLaren (@McLarenF1) August 14, 2018













FOTOCATTAGNI