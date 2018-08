Fantacalcio 2018-2019: quote asta e consigli per la squadra ideale. Possibili bonus e scommesse

CLICCA QUI PER LE QUOTAZIONI DEI GIOCATORI PER LE ASTE DEL FANTACALCIO

Avete già approntato la vostra rosa per la stagione del fantacalcio che sta per iniziare? OA Sport vi propone alcuni consigli per scegliere al meglio i vostri uomini, indicandovi i calciatori dal sicuro rendimento in chiave bonus, le possibili rivelazioni ed alcuni nomi in rapporto qualità/prezzo che possono fare al caso vostro.

ATALANTA

L’inizio ufficiale non è stato dei migliori, con un 2-2 interno contro il Sarajevo in Europa League che chiama i ragazzi di Gasperini all’impresa fuori casa. Certamente il colpo di mercato è stato Duvan Zapata, che sta entrando nei meccanismi della Dea estromettendo in pratica D’Alessandro dall’undici titolare. Osservati speciali saranno certamente Reca e, soprattutto, Barrow.

La stella: Papu Gomez

L’uomo da bonus: Duvan Zapata

La scommessa: Barrow

I consigli di OA Sport: Reca, Hateboer, de Roon.

BOLOGNA

Per il nuovo allenatore Filippo Inzaghi subito un attacco nuovo di zecca, con gli arrivi di bomber Falcinelli e Santander, che faranno la gioia del popolo felsineo assieme all’eterno Palacio e Destro. Curiosità attorno all’oggetto misterioso Dijks, mentre è chiamato al salto di qualità Pulgar. La difesa sarà guidata da De Maio, una certezza.

La stella: Palacio

L’uomo da bonus: Falcinelli

La scommessa: Dijks

I consigli di OA Sport: De Maio, Pulgar, Destro

CAGLIARI

Certamente il nuovo arrivato Srna sarà il perno della difesa isolana, che punta ad una stagione meno movimentata dell’ultimo, quando il rischio retrocessione è stato sempre dietro l’angolo.Pavoletti dovrà essere il bomber, mentre il gioco di Maran potrebbe favorire Joao Pedro. Possibile rivelazione potrebbe essere Han rientrato alla base dopo essersi fatto le ossa.

La stella: Pavoletti

L’uomo da bonus: Joao Pedro

La scommessa: Han

I consigli di OA Sport: Srna, Cigarini, Sau.

CHIEVO

Mercato che non è decollato, quello degli scaligeri, che hanno tremato per una possibile retrocessione decisa in tribunale più che sul campo. Sarà compito di Birsa guidare gli uomini di D’Anna, che avranno in Stepinski il terminale offensivo di riferimento, con Giaccherini che vorrebbe tornare ai fasti di qualche anno fa. I veronesi solitamente prendono pochi gol, anche se le primavere passano anche per Sorrentino.

La stella: Birsa

L’uomo da bonus: Stepinski

La scommessa: Giaccherini

I consigli di OA Sport: Cacciatore, Sorrentino, Rigoni.

EMPOLI

La Gumina è il prescelto per guidare i toscani alla salvezza a suon di gol, mentre Zajc dovrà confermare il suo estro. Chiavi del centrocampo affidate a Krunic e Brighi, mentre nel reparto arretrato l’età media sale con la presenza di Maietta e Pasqual. Caputo insidiato da Mraz, ma parte avanti nelle gerarchie di Andreazzoli.

La stella: Krunic

L’uomo da bonus: La Gumina

La scommessa: Zajc

I consigli di OA Sport: Caputo, Brighi, Maietta

FIORENTINA

Pioli ha a disposizione anche Gerson, che potrebbe ribaltare delle gerarchie che parevano consolidate: Simeone a trascinare i viola sotto l’impulso della fantasia di Saponara e le incursioni offensive di Chiesa. Threau però non starà certamente a guardare, mentre Veretout potrebbe essere il jolly della mediana viola.

La stella: Simeone

L’uomo da bonus: Saponara

La scommessa: Chiesa

I consigli di OA Sport: Veretout, Gerson, Thereau

FROSINONE

Dovrà segnare tanti gol Dionisi per permettere la salvezza ai ciociari: al suo fianco tra poche giornate vedremo ritornare certamente Daniel Ciofani, che, bruciati i tempi di recupero, ora vuole scalare le gerarchie in avanti. Soddimo giocando sulla trequarti potrà essere l’assistman e segnare anche diversi gol. In porta Sportiello è una certezza, Goldaniga vuol rivivere i fasti di Palermo.

La stella: Dionisi

L’uomo da bonus: Soddimo

La scommessa: Goldaniga

I consigli di OA Sport: Daniel Ciofani, Hallfredsson, Sportiello

GENOA

Sarà Lapadula a sostenere il peso dell’attacco del Grifone, con al suo fianco il punto interrogativo Pandev. Chi può fare bene, giocando tra le linee, è Medeiros, mentre a centrocampo si attende la riscossa di Hiljemark. In difesa il ritorno di Criscito e l’innesto di Marchetti tra i pali sono una sicurezza.

La stella: Lapadula

L’uomo da bonus: Medeiros

La scommessa: Criscito

I consigli di OA Sport: Hiljemark, Romulo, Marchetti

INTER

In attesa di capire se davvero Vidal dovesse arrivare ad Appiano Gentile, l’Inter farà affidamento soprattutto sul suo bomber, Icardi, e su Perisic sulla trequarti. L’arrivo di Nainggolan ha innalzato la qualità della mediana, mentre la sorpresa potrebbe essere Lautaro Martinez, che pian piano dovrebbe guadagnare i gradi da titolare.

La stella: Icardi

L’uomo da bonus: Perisic

La scommessa: Lautaro Martinez

I consigli di OA Sport: Nainggolan, de Vrij, Candreva

JUVENTUS

Inopinabile che l’approdo di CR7 a Torino sia stato il colpo dell’estate, ma per valutare in toto il mercato bianconero bisogna attendere la conclusione delle manovre di cui si parla tanto in questi giorni con l’asse caldissimo con il Milan. Grande attesa per vedere all’opera anche Cancelo ed Emre Can, mentre lo spazio che avrà Rugani dipenderà molto dal ritorno o meno di Bonucci. Chiamato alla conferma Pjanic.

La stella: Cristiano Ronaldo

L’uomo da bonus: Dybala

La scommessa: Emre Can

I consigli di OA Sport: Cancelo, Rugani, Pjanic

LAZIO

Al momento sembra restare Milinkovic-Savic, che indubbiamente è l’uomo mercato biancoceleste. Immobile dovrà segnare come lo scorso anno per provare a centrare questa volta la Champions League. Luis Alberto sarà chiamato alla consacrazione, e l’arrivo di Correa potrebbe stimolarlo a dare il massimo in ogni occasione.

La stella: Milinkovic-Savic

L’uomo da bonus: Immobile

La scommessa: Luis Alberto

I consigli di OA Sport: Acerbi, Parolo, Lucas Leiva

MILAN

Al momento non vi è l’ufficialità per l’arrivo di Higuain e Caldara e la partenza di Bonucci. Nel caso in cui l’affare andasse in porto, il Pipita sarebbe davvero l’acquisto giusto per Gattuso, per tornare nell’Europa che conta. Donnarumma avrà anche i gradi di titolare in nazionale e quindi è chiamato ad una stagione super.

La stella: Donnarumma

L’uomo da bonus: Suso

La scommessa: Calhanoglu

I consigli di OA Sport: Bonaventura, Biglia, Romagnoli

NAPOLI

L’arrivo di Ancelotti e l’addio di Sarri hanno portato una ventata di novità sulla panchina partenopea. Il nuovo tecnico ha convinto Hamsik a restare, ma avrà bisogno della verve realizzativa mostrata lo scorso anno da Mertens per ambire ai piani alti. Curiosità attorno alle prestazioni del nuovo innesto Fabian Ruiz.

La stella: Hamsik

L’uomo da bonus: Mertens

La scommessa: Fabian Ruiz

I consigli di OA Sport: Insigne, Callejon, Verdi

PARMA

Scampato il pericolo Serie B, i ducali ora dovranno comunque migliorare la rosa da consegnare tra meno di venti giorni a D’Aversa. Ciciretti sicuramente sarà il fiore all’occhiello di una squadra che dovrà salvarsi, anche attraverso i gol di Ceravolo. Attenzione a Stulac in mezzo al campo e a Bruno Alves in difesa, possono fare bene.

La stella: Ciciretti

L’uomo da bonus: Ceravolo

La scommessa: Stulac

I consigli di OA Sport: Bruno Alves, Rigoni, Siligardi

ROMA

In sordina ha costruito una signora squadra, in cui brillerà la stella di Pastore, che darà l’opportunità a Dzeko di tornare a concorrere per il titolo di capocannoniere. Occhio a Cristante e, soprattutto a Kluivert che presto potrebbe guadagnare un posto tra i titolari. Olsen non farà rimpiangere Alisson, De Rossi si confermerà.

La stella: Pastore

L’uomo da bonus: Dzeko

La scommessa: Cristante

I consigli di OA Sport: Kluivert, Olsen, De Rossi

SAMPDORIA

Giampaolo si affiderà al solito Quagliarella per assicurarsi i gol salvezza, mentre c’è grande attesa per Defrel , atteso al riscatto dopo una stagione davvero negativa. Jankto potrebbe essere una sorpresa a controcampo, così come Kownacki lo sarà in avanti se sfrutterà le opportunità che avrà a disposizione.

La stella: Quagliarella

L’uomo da bonus: Defrel

La scommessa: Jankto

I consigli di OA Sport: Colley, Kownacki, Praet

SASSUOLO

De Zerbi punterà tutto su Boateng, ed al suo fianco Berardi e Di Francesco dovranno cercare di essere costanti nel rendimento offensivo. Atteso alla definitiva esplosione Lirola, mentre in mezzo al campo Magnanelli, Djuricic e Duncan dovranno essere una diga invalicabile.

La stella: Boateng

L’uomo da bonus: Berardi

La scommessa: Di Francesco

I consigli di OA Sport: Lirola, Magnanelli, Djuricic

SPAL

Salutato Borriello, il peso dell’attacco torna tutto su Antenucci, mentre Petagna, che dovrà mostrare il suo talento, potrà finalmente giocare con costanza. Fares potrebbe essere la sorpresa degli estensi, mentre Lazzari ed Everton Luiz sono chiamati a fare la differenza in mediana. Palochi vorrà sfruttare le occasioni che gli verranno concesse.

La stella: Antenucci

L’uomo da bonus: Petagna

La scommessa: Fares

I consigli di OA Sport: Everton Luiz, Paloschi, Lazzari

TORINO

Belotti segnerà ancora gol a grappoli, soprattutto se alle sue spalle Iago Falque e Niang daranno il loro apporto in termini di assist oltre che di reti. Baselli dovrà prendere in mano ancora il reparto mediano, mentre Izzo potrà ben figurare nel reparto arretrato. Sirigu tra i pali è una certezza.

La stella: Belotti

L’uomo da bonus: Iago Falque

La scommessa: Niang

I consigli di OA Sport: Izzo, Baselli, Sirigu

UDINESE

Segnatevi il nome del brasiliano Vizeu, stupirà. De Paul da mezzapunta dovrà assistere proprio il sudamericano e Lasagna. Si spera che il nuovo tecnico Velazquez faccia finalmente giocare Scuffet, lo merita. Attenzione a Machis, si attendono conferme dagli esperti Danilo e Behrami.

La stella: De Paul

L’uomo da bonus: Vizeu

La scommessa: Scuffet

I consigli di OA Sport: Lasagna, Machis, Danilo













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ciro Santangelo

robertosantangelo@oasport.it